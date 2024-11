La Renault 5 électrique ne tient pas toutes ses promesses d’autonomie

De nombreux médias automobiles ont décidé de mettre à l’épreuve la R5 E-Tech et de vérifier les 400 km d’autonomie promises par Renault. Résultat ? Il faudra recharger plus souvent que prévu.

Source : Renault

Disponible depuis septembre 2024, la nouvelle Renault 5 E-Tech est une petite citadine électrique inspirée de la fameuse R5 des années 1970/1980.

Compacte, pratique et dotée d’un design sympathique, elle a déjà atteint le TOP 5 des ventes de véhicules électriques, après avoir conquis les cœurs lors de sa présentation officielle en début d’année.

Pourtant, le véhicule ne dispose pas de deux fonctionnalités avancées que les utilisateurs auraient souhaité y retrouver : le mode One Pedal (on décélère juste en lâchant l’accélérateur) et les palettes au volant (pour le freinage régénératif). Ces options apparaîtront sur les prochaines versions de la R5 E-Tech.

Renault 5 E-Tech : elle vaut quoi en définitive ?

Voilà donc maintenant deux mois que la voiture a commencé à arpenter les routes françaises et les premiers tests réalisés par des journalistes automobiles commencent à arriver. Nous vous proposons ici un petit bilan de ce que ces tests ont mis en avant.

Mais d’abord, rappelons les bases : Renault annonce une autonomie de 400/410 km et une consommation moyenne de 14.9/15.0 kWh pour 100 km. Mais qu’en est-il réellement, notamment par rapport à sa grande rivale, la Peugeot e-208 ?

Lors d’un test de 100 km sur un parcours mixte, la consommation de la R5 a été mesurée à 15.9kWh/100 km, ce qui est supérieur à la consommation moyenne annoncée. Cela donne une autonomie totale de 325 km, assez loin des 400 km de Renault.

Bien entendu, c’est en ville que la consommation est la meilleure avec un petit 13.5/14 kWh/100km (ce qui place l’autonomie à 385/357 km). Sur voie rapide, la consommation explose à 19.0/19.9 kWh/100km, et sur route, elle redescend à 15.5/14.5 kWh.

Mais dès que vous prenez l’autoroute, la consommation fait un pic. Sur un parcours de 500 km entre Lyon et Paris, la consommation moyenne est ainsi montée à 23.2 kWh/100km ! Notez que la Peugeot e-208 réalise 20.2 kWh/100km dans les mêmes conditions.

Une autonomie qui varie du simple au double selon la vitesse

En fait, dès qu’on accélère un peu, on s’éloigne nettement des autonomies annoncées… Ainsi, à 70 km/h la consommation affichée est de 11.4 kWh/100km, elle monte à 14.5 kWh/100km à 90km/h, puis à 18.6 kWh/100km à 110 km/h (18 kWh/100km à 120 km/h selon les tests) et fait un pic à 23.6 kWh/100km à 130 km/h (19.9 selon les tests).

En montée, la consommation avoisine les 21,5 kWh/100 km en moyenne, autant dire qu’il ne faudra pas trop poser le pied sur l’accélérateur si on ne veut pas lui faire crever le plafond.

L’autonomie peut donc varier de 220 km à 450 km selon la vitesse, la pente, etc.

Ainsi, si vous enchaînez route de montagne et autoroute sur un trajet de 500 km, vous devrez vous arrêter deux fois pour recharger… Autant en profiter pour faire une pause repas, avec une charge pouvant durer plusieurs dizaines de minutes en fonction du taux de charge et du type de borne (rapide ou pas).

Seule façon de limiter la casse : le mode ECO. Déjà présent dans les véhicules Renault depuis plusieurs années, celui de la R5 E-TECH bride la voiture à 80 ch et réduit la climatisation. Dans ce cas-là, le pic de vitesse ne peut pas dépasser les 115 km/h. Mais ne vous attendez pas à des miracles non plus.

Sources : Automobile Propre et Caradisiac