La Servante Écarlate : Fred est-il le père du bébé de Serena ?

Depuis leur passage en prison, Fred et Serena connaissent des heures difficiles. La jeune femme paie sa trahison au prix fort, Fred choisissant de révéler les crimes commis par cette dernière. Alors qu’elle est toujours captive, Serena obtient enfin des nouvelles et la série révèle immédiatement qui est le père. En effet, un simple examen ADN confirme immédiatement la paternité de Fred. Cependant, ce simple détail montre à quel point cela peut être choquant. Il faut revenir en arrière pour mieux comprendre l’horreur liée à cette grossesse.

Serena, enfin enceinte – Crédit : Hulu

Malgré cette « heureuse nouvelle », la vie de Serena ne rimera pas pour autant avec bonheur. Car en plus de prouver que les méthodes de Gilead fonctionnent, cette grossesse inespérée pourrait pousser le personnage plus loin dans ses retranchements.

Une grossesse dangereuse pour le monde

Cette grossesse est avant tout un événement singulièrement terrifiant. Elle montre que Gilead a trouvé une recette miracle et pourrait définitivement changer le monde avec ses procédés. Il ne faut pas oublier que les crimes commis au nom de l’amélioration du taux de natalité ont permis cette grossesse. Bruce Miller, le showrunner de la série, corrobore totalement ce point de vue. « Je pense qu’à bien des égards, c’est le pire scénario pour la série. Tout le monde se rend compte avec effroi que les méthodes de Gilead fonctionnement parfaitement » déclare ainsi ce dernier.

En montrant que la grossesse de Serena a parfaitement marché, le couple pourrait en effet faire valider les pratiques orchestrées par le nouveau monde. Ainsi, Fred et Serena pourraient devenir les portes-paroles de cette cause pour mieux redorer l’image de cet état tyrannique. Seule une révolution massive pourrait mettre un terme à ce projet dangereux pour le reste de l’humanité.

Un autre détail permet également de confirmer que Fred est bien le père du bébé. En effet, le couple n’est pas connu pour avoir une vie sexuelle intense. Mais en se replongeant dans la saison 3, on se souvient que le couple a passé un intense moment au lit au cours de l’épisode 11. Si on analyse le temps qui sépare cette séquence de la première échographie, le doute n’est plus permis. Et malgré le comportement volage de Fred, Serena est toujours restée fidèle.

Cet événement loin d’être anodin pourrait bien servir à Gilead pour mettre ses plans à exécution. Mais le sentiment maternel pourrait peut-être enfin ouvrir les yeux de Serena, qui sait ?

Source : Screenrant

