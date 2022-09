L’application Xbox sur PC vous indique combien de temps il faut pour terminer un jeu

L’application Xbox pour PC Windows qui vous permet de jouer à la bibliothèque du Game Pass vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de savoir combien de temps il faut pour terminer un jeu en particulier. En plus de vous dire si votre PC gamer est capable de lancer un jeu, l’application vous donne maintenant le temps nécessaire pour terminer un titre.

Le temps estimé pour terminer Death Stranding affiché sur l’application Xbox – Crédit : Microsoft

Cette nouvelle fonctionnalité est en partenariat avec le célèbre site HowLongToBeat. C’est un site communautaire qui permet aux joueurs de savoir combien de temps il faut pour terminer un jeu. Les données de HowLongToBeat sont donc désormais affichées directement dans l’application Xbox.

À lire aussi > Xbox Elite Series 2 : un nouveau modèle moins cher annoncé par Microsoft

L’application Xbox sur PC est en partenariat avec le site communautaire HowLongToBeat

La nouvelle fonctionnalité concerne la plupart des jeux du PC Game Pass. En vous rendant sur la page détail d’un jeu avant de le télécharger, l’application affiche plusieurs durées de vie estimées :

Histoire principale : le temps qu’il faut pour terminer les objectifs principaux jusqu’au générique ;

: le temps qu’il faut pour terminer les objectifs principaux jusqu’au générique ; Histoire principale et quêtes secondaires : le temps qu’il faut pour terminer les objectifs principaux et finir les quêtes secondaires, obtenir les objets à débloquer, etc. ;

: le temps qu’il faut pour terminer les objectifs principaux et finir les quêtes secondaires, obtenir les objets à débloquer, etc. ; Complétioniste (100 %) : le temps qu’il faut pour terminer à 100 % le jeu en obtenant tous les succès ;

: le temps qu’il faut pour terminer à 100 % le jeu en obtenant tous les succès ; Combiné : les trois styles de jeu ci-dessus sont pris en compte pour donner une estimation.

Par exemple, pour le jeu Stray développé par BlueTwelve Studio qui vous plonge dans la peau d’un chat, HowLongToBeat indique qu’il faut 5 heures pour terminer l’histoire principale. Si vous voulez obtenir tous les succès, il faut prévoir environ 9 heures de jeu.

Étant donné que HowLongToBeat est un site communautaire, vous pouvez aussi partager vos propres temps de jeu. Toutes les données partagées par les joueurs permettent de calculer les durées de vie moyenne des jeux.

Enfin, Microsoft a aussi amélioré les performances de l’application Xbox avec des temps de lancement plus rapides. Elle se lance « jusqu’à 15 % plus vite », selon Microsoft. L’application est également plus réactive et les résultats des recherches s’affichent « 20 % plus rapidement ».

Source : Digital Trends