Laurence Fishburne (Morpheus) : Matrix Resurrections « n’est pas aussi bon que je l’espérais »

Morpheus dans Matrix © Warner Bros.

Mentor de Neo, Morpheus est l’un des personnages centraux de la saga dystopique des Wachowski. Son interprète de l’époque Laurence Fishburne n’apparaît toutefois pas dans Matrix Resurrections. Une absence au casting qui s’explique par la temporalité adoptée pour ce quatrième volet qui se déroule plusieurs décennies après Matrix Revolutions.

Le Morpheus que l’on connaît est ainsi décédé mais une autre itération du personnage apparaît, campée par Yahya Abdul-Mateen II. Neo crée cette version afin de bénéficier d’un moyen subconscient pour se libérer de la matrice. Très attendu, le long-métrage n’a toutefois pas déchaîné les foules. Dans les colonnes de Variety, Laurence Fishburne confirme avoir visionné le film.

Et de rendre son verdict : « Ce n’est pas aussi mauvais que je le pensais et ce n’est pas aussi bon que je l’espérais« . Il considère tout de même que ses anciens collègues, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, « ont vraiment fait ce qu’ils avaient à faire ».

Laurence Fishburne n’a pas été séduit par Matrix 4

Fishburne ne regrette pas son absence. A-t-il le sentiment d’avoir tout raté en ne faisant pas partie de Matrix Resurrections ? « Non, pas vraiment », assure-t-il au journaliste. Autre acteur iconique absent du quatrième volet, Hugo Weaving a également son avis tranché sur Matrix Resurrections. L’interprète de L’Agent Smith n’a visiblement pas été séduit par le scénario, d’où son absence. C’est finalement Jonathan Groff qui se charge d’incarner le célèbre antagoniste dans Matrix 4.

« Il y a eu des discussions préliminaires avec Hugo Weaving (…) et il n’a pas entièrement été convaincu. Parce que la trilogie de Matrix et ce film sont différents », détaille Aleksandar Hemon, co-scénariste du film. « L’Agent Smith aurait été différent à certains égards, peu importe l’interprète. Et Jonathan Groff est incroyable dans ce rôle. Il a ajouté une dimension que nous n’avions pas prévue lors de l’écriture ».

Source : Variety