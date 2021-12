Matrix Resurrections n’a pas convaincu Hugo Weaving (L’Agent Smith)

Une absence justifiée par le coscénariste du film – Crédit : Warner Bros.

Cette fin d’année 2021 se place sous le signe des blockbusters majeurs. Sony Pictures vient de lancer Spider-Man : No Way Home, le plus rentable des films de son histoire, tandis que la Warner mise sur Matrix Resurrections. Un long-métrage de Lana Wachowski, sans sa sœur, 20 ans après la première trilogie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vu. Et parmi les retours, les spectateurs retrouvent Neo et Trinity, respectivement incarnés par Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss. Malheureusement, certains demeurent absents. C’est le cas de l’interprète de L’Agent Smith, Hugo Weaving. Et selon le coscénariste de Matrix Resurrections, Aleksandar Hemon, le comédien n’a pas été convaincu, d’où son absence.

Attention : les lignes à suivre dévoilent des éléments de l’intrigue de Matrix Resurrections.

Hugo Weaving « n’a pas entièrement été convaincu »

Jonathan Groff remplace Hugo Weaving dans Matrix Resurrections. Et si l’acteur de Mindhunter sur Netflix se débrouille bien, certains regrettent l’absence du précédent interprète de L’Agent Smith. Mais selon Aleksandar Hemon, coscénariste du film, le comédien n’était pas spécialement convaincu.

Il y a eu des discussions préliminaires avec Hugo Weaving (…) et il n’a pas entièrement été convaincu. Parce que la trilogie de Matrix et ce film sont différents. L’Agent Smith aurait été différent à certains égards, peu importe l’interprète. Et Jonathan Groff est incroyable dans ce rôle. Il a ajouté une dimension que nous n’avons pas prévu à l’écriture. Mais il y a une émotivité accrue qui s’inscrit dans ce schéma. – Aleksandar Hemon

Aleksandar Hemon confirme également que pendant l’écriture du scénario, Hugo Weaving incarnait L’Agent Smith ! Matrix Ressurections propose finalement une itération différente du célèbre personnage. Rappelons que Laurence Fishburne, l’interprète de Morpheus, se retrouve remplacée par Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen).

Sorti le 22 décembre, le long-métrage convainc la presse et les spectateurs même si le box-office reste décevant pour la Warner.

Source : WGTC