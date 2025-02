Le modèle 03-mini de ChatGPT débarque gratuitement, pour concurrencer DeepSeek

Paniqué par l’ascension réalisée par DeepSeek, OpenAi essaie de retenir ses utilisateurs en leur permettant d’utiliser son modèle le plus puissant et le plus récent, gratuitement.

©OpenAI

Dans le monde impitoyable de l’intelligence artificielle, ChatGPT et OpenAi arrivaient jusqu’à présent à résister aux attaques d’autres modèles, souvent gratuits et parfois plutôt efficaces. Ainsi, malgré l’arrivée de Claude AI, Mistral AI, Perplexity, Google Gemini, ChatGPT a toujours réussi à rester en tête.

Sauf que voilà, DeepSeek, entreprise de développement d’intelligence artificielle chinoise, a lancé fin 2024 son tout nouveau modèle, DeepSeek-V3. Et là, les choses ont commencé à changer. En effet, le chabot proposé par DeepSeek de façon entièrement gratuite s’est avéré parfaitement capable de rivaliser avec les derniers modèles de langage de ChatGPT, sauf que ceux-ci sont payants.

Si ChatGPT a su proposer de nouvelles fonctionnalités, comme la gestion des tâches, ChatGPT Search pour la recherche internet, ce sont ses nouveaux modèles qui font son succès. Mais là, la concurrence qui vient d’arriver est rude…

03-mini gratuit pour tous les utilisateurs de ChatGPT

ChatGPT est le chatbot IA développé par OpenAI et basé sur son langage GPT. Celui-ci en est à sa version GPT-4o et elle se décline déjà en o1-mini qui devait être suivi par une version o3-mini (pas de o2 de façon assez étonnante) que nous attendions encore. Le langage GPT est aussi celui utilisé par DALL-E l’outil de génération d’images.

Historiquement, l’utilisation de ChatGPT est gratuite, mais pas pour les modèles les plus récents, et les plus efficaces. En effet, le modèle de base convient souvent à la plupart des utilisateurs qui n’ont pas besoin de fonctionnalités avancées.

Annoncée depuis plusieurs semaines, la dernière version du modèle de langage d’OpenAI arrive enfin. Le remplaçant de o1-mini, nommé, donc, o3-mini vient d’être mis à disposition des utilisateurs de ChatGPT le 31 janvier 2025.

Selon OpenAI, 03-mini promet une puissance de résolution mathématique, codage et sciences au moins équivalente à celle de o1-mini, mais avec une vitesse de calcul 24 % plus rapide et avec des résultats plus précis encore. Si cela vous intéresse, le communiqué de presse fournit un grand nombre de benchmarks.

Cette version propose non seulement de donner une réponse à votre question, mais surtout elle vous fournit l’ensemble du processus de réflexion qui a été utilisé, avec tous les liens externes utilisés dans l’ordre. Un peu comme avec le modèle o1-mini, mais encore plus détaillé

Notez que o3-mini est proposé en trois résolutions : low (faible), medium et high (élevée). Les développeurs et autres utilisateurs pourront choisir le degré de résolution du modèle en fonction de la qualité des réponses souhaitées. Cela permet soit de choisir la rapidité de réponse, soit de demander au modèle de prendre son temps pour obtenir un résultat plus précis.

“Alors que le modèle OpenAI o1 reste notre modèle de raisonnement de connaissances générales le plus large, le modèle OpenAI o3-mini fournit une alternative spécialisée pour les domaines techniques nécessitant précision et rapidité. Au sein de ChatGPT [gratuit], o3-mini utilise un effort de raisonnement moyen pour fournir un compromis équilibré entre vitesse et précision. Tous les utilisateurs payants auront également la possibilité de sélectionner o3-mini-high dans le sélecteur de modèle pour une version d’intelligence supérieure qui prend un peu plus de temps pour générer des réponses. Les utilisateurs professionnels auront un accès illimité à o3-mini et o3-mini-high.”

De plus, pour les utilisateurs Plus et Team, OpenAI a décidé de tripler la limite de débit “qui passe de 50 messages par jour avec o1-mini à 150 messages par jour avec o3-mini. En outre, o3-mini fonctionne désormais avec la recherche pour trouver des réponses actualisées avec des liens vers des sources web pertinentes. Il s’agit d’un premier prototype, car nous travaillons à l’intégration de la recherche dans nos modèles de raisonnement.”

Les utilisateurs gratuits peuvent donc tester le modèle depuis l’interface de ChatGPT en sélectionnant le bouton “Raisonne” qui leur permettra d’obtenir une réponse calculée par le modèle de raisonnement o3-mini.