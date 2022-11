Le Galaxy S20 FE 5G est plus accessible chez Red by SFR

Les offres vont s’enchaîner durant le Black Friday mais certaines boutiques sont en avance. Chez RED by SFR, le Galaxy S20 FE 5G bénéficie d’une belle promo et passe donc à 349 € au lieu de 529 €. L’offre ne précise pas de date de fin mais il est toujours judicieux de ne pas trop attendre.

Galaxy S20 FE 5G > 349 € chez RED by SFR

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G est en promo chez RED by SFR

Pour changer votre smartphone chez RED by SFR tout en faisant de belles économies c’est le moment de profiter de ce bon plan. Ce smartphone performant et aux nombreuses qualités devraient intéresser de nombreuses personnes à l’affût des économies immédiates surtout en cette période difficile.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. Le Galaxy S20 FE compatible 5G possède un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, on y retrouve le processeur Snapdragon 865 qui va vous permettre d’accéder à vos applications préférées sans faire ramer le smartphone. Grâce à sa batterie de 4500 mAh, vous pourrez tenir toute la journée et les plus gourmands pourront utiliser la charge rapide en complément.

Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.