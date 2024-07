Comment nettoyer son clavier et le stériliser pour éliminer les virus et les bactéries ?

Savez-vous comment prendre soin de votre clavier ? Ces objets accumulent une quantité impressionnante de poussière, de saleté et même de nourriture qui, à terme, l’endommage et crée des dysfonctionnements. Découvrez en quelques étapes simples comment nettoyer efficacement votre clavier.

Maintenir un clavier propre est essentiel non seulement pour assurer son bon fonctionnement, mais aussi pour garantir une hygiène correcte. Les claviers, quels qu’ils soient, accumulent facilement de la poussière, des débris, de la nourriture et des bactéries au fil du temps. Sans un nettoyage régulier, ces saletés peuvent entraîner des dysfonctionnements, rendre les touches collantes et accentuer le risque de transmettre des bactéries.

Dans ce guide nous explorons différentes méthodes pour nettoyer efficacement différents types de claviers. Que vous ayez un clavier mécanique, un ordinateur portable ou un MacBook, nous verrons quelles sont les étapes recommandées pour chaque type de clavier. Suivez ces instructions pour prolonger la durée de vie de votre clavier et vous permettre de profiter d’un environnement de travail plus agréable.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs claviers sans-fil

🤔 Pourquoi faut-il nettoyer son clavier ?

Loin de nous l’idée de prétendre que vous ne prenez pas soin de vos affaires, mais un rappel des raisons pour lesquelles il est important de garder son clavier propre s’impose. Tout d’abord, garder son clavier propre vous permettra de le garder plus longtemps. La saleté, la poussière et les débris de nourriture peuvent s’accumuler sous les touches et autour des interrupteurs, ce qui peut entraîner des problèmes mécaniques à long terme et endommager les circuits internes. En particulier dans les claviers mécaniques où l’espace entre les touches et les composants internes est plus important En nettoyant régulièrement votre clavier, vous évitez l’usure prématurée des composants, et vous prolongez la durée de vie de votre appareil​.

En termes d’hygiène, les claviers sont bien souvent des foyers de bactéries et de germes, surtout s’ils ne sont pas souvent nettoyés. Nos mains, que nous oublions parfois de laver, transfèrent des microbes sur les touches, et ces microbes peuvent s’accumuler avec le temps, augmentant ainsi le risque d’infections et de maladies. Une étude a révélé que les claviers peuvent contenir plus de bactéries que la plupart des sièges de toilettes, c’est pour vous dire​. Nettoyer régulièrement son clavier élimine les bactéries et les germes inévitablement présents, maintient son bon fonctionnement, et garantit un environnement de travail sain et hygiénique.

À lire aussi : les raccourcis clavier à connaître absolument sur Windows 11

⚙️ Préparer son clavier pour le nettoyage

Débrancher le clavier et le prendre en photo

Avant de commencer le nettoyage, il est essentiel de débrancher votre clavier pour éviter tout risque électrique. Cela garantit notamment que vous ne perturberez pas accidentellement votre ordinateur pendant le processus de nettoyage. Une fois le clavier débranché, prenez une photo de la disposition des touches. Cette photo servira de référence lors du remontage, vous aidant à replacer chaque touche à son emplacement d’origine sans confusion.

Retirer les touches

Pour un nettoyage en profondeur, il est souvent nécessaire de retirer les touches du clavier. Vous pouvez le faire à la main, mais si vous sentez que vous devez forcer, alors utilisez un extracteur de touches. C’est un outil spécialement conçu pour cette tâche. Insérez les griffes de l’extracteur sous les bords des touches et tirez doucement vers le haut. Cette méthode réduit le risque d’endommager les touches ou les interrupteurs. Si vous n’avez pas d’extracteur de touches, un outil plat comme une vieille carte de crédit peut également être utilisé, bien que cela demande plus de précautions pour éviter la casse.

Acheter un extracteur de touches sur Amazon

Mettre les touches à tremper

Une fois les touches retirées, placez-les dans un bol contenant de l’eau tiède et quelques gouttes de liquide vaisselle. Laissez-les tremper pendant que vous nettoyez le reste du clavier. Cette étape permet de déloger la saleté et les résidus accumulés sur les touches, notamment d’éventuels restes de nourriture. Après le trempage, rincez les touches à l’eau claire et laissez-les sécher complètement sur une serviette. Assurez-vous que les touches sont entièrement sèches avant de les réinstaller pour éviter tout dommage dû à l’humidité.

🧽 Retirer la poussière incrustée dans son clavier

Méthode 1 : Secouer son clavier

La première étape simple, mais efficace pour nettoyer votre clavier consiste à le retourner et à le secouer doucement. Cela permet de déloger les plus gros débris et poussières qui se sont accumulés sous les touches. Assurez-vous de faire cela au-dessus d’une poubelle ou d’une surface que vous pouvez facilement nettoyer. Vous serez probablement surpris par la quantité de miettes, poussières et autres particules qui en sortent. Cette méthode est particulièrement utile comme entretien rapide entre des nettoyages plus minutieux.

Méthode 2 : Utiliser de l’air comprimé

Pour éliminer les poussières et les débris coincés dans les espaces restreints, l’utilisation d’air comprimé est très efficace. Tenez la bombe d’air comprimé bien droite et pulvérisez de courtes rafales d’air entre les interrupteurs et les interstices. Faites attention à ne pas tenir la bombe à l’envers pour éviter que du liquide froid ne s’échappe, ce qui pourrait endommager les composants électroniques.

C’est également un très bon outil à utiliser si vous ne pouvez pas, ou ne voulez pas, retirer les touches de votre clavier. La puissance de l’air comprimé va venir chasser les particules de saleté logées entre ces dernières sans avoir à tout démonter. Et en plus, vous pouvez l’utiliser pour nettoyer d’autres appareils électroniques comme vos consoles ou votre ordinateur portable.

Méthode 3 : Brosser entre les touches

Utiliser une brosse douce est également une méthode efficace pour nettoyer les espaces entre les touches ou entre les interrupteurs. Un pinceau de maquillage ou une brosse spécialement conçue pour les claviers fonctionne très bien. Brossez délicatement pour éliminer la poussière et les débris sans risquer de les pousser plus profondément. Cette méthode est idéale pour les claviers mécaniques où l’espacement entre les touches est important et où la poussière peut facilement s’accumuler.

Acheter lot de pinceau de nettoyage pour clavier sur Amazon

Optionnel : Utiliser du slime de nettoyage

Le slime de nettoyage est un produit innovant qui peut se mouler entre les touches et capturer la poussière et les débris. Il est facile à utiliser, il suffit de presser le slime sur les touches et de le retirer pour voir toutes les saletés qui y sont collées. Ce produit est réutilisable et offre une méthode amusante et efficace pour maintenir votre clavier propre. Sachez toutefois que bien qu’il soit efficace et pratique, le slime de nettoyage reste un gadget qui ne remplacera jamais un bon démontage/nettoyage à l’air comprimé et à l’alcool isopropylique. En effet, s’il retire la poussière et les débris, il ne nettoie pas ni ne désinfecte votre clavier.

Acheter du slime de nettoyage sur Amazon

🫧 Nettoyer son clavier en profondeur

Méthode 1 : Cotons-tiges et alcool Isopropylique

Pour un nettoyage en profondeur et surtout pour éliminer les tâches ou la graisse, les cotons-tiges imbibés d’alcool isopropylique sont extrêmement efficaces. Trempez un coton-tige dans l’alcool et utilisez-le pour frotter doucement les zones sales et les coins difficiles d’accès. L’alcool isopropylique est idéal car il s’évapore rapidement et ne laisse pas de résidu. Assurez-vous toutefois de ne pas utiliser trop de liquide pour éviter qu’il ne s’infiltre sous les touches et n’endommage les composants internes.

Méthode 2 : Chiffon humide

Un chiffon légèrement humide est parfait pour essuyer la surface du clavier, comme le dessus ou bien le repose-poignet, et éliminer les traces de doigts et autres saletés. Utilisez un chiffon en microfibres pour éviter les rayures et humidifiez-le légèrement avec de l’eau ou un mélange d’eau et de vinaigre blanc. Essuyez doucement le dessus des touches et la surface du clavier, en prenant soin de ne pas laisser de liquide s’infiltrer entre les touches.

💧 Nettoyer les touches de son clavier

Faire tremper et rincer

Après avoir laissé les touches tremper dans un bol d’eau tiède avec quelques gouttes de liquide vaisselle, il est temps de les rincer. Cette étape est importante pour éliminer tout résidu de savon qui pourrait rester sur les touches. Passez chaque touche sous l’eau claire, en veillant à bien retirer toute trace de savon. Vous pouvez utiliser une passoire pour rincer plusieurs touches à la fois, ce qui facilite le processus. Après le rinçage, posez les touches sur une serviette propre et laissez-les sécher complètement. Assurez-vous qu’elles sont entièrement sèches avant de les réassembler sur le clavier pour éviter tout dommage dû à l’humidité.

Réassembler les touches sur le clavier

Une fois que les touches sont complètement sèches, il est temps de les réassembler, en AZERTY ou en QWERTY en fonction de votre clavier. Référez-vous à la photo que vous avez prise au début du processus pour vous assurer que chaque touche est replacée correctement. Remettre les touches en place est généralement assez simple : alignez chaque touche avec son interrupteur et appuyez fermement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Prenez votre temps pour éviter d’endommager les interrupteurs ou de mal placer les touches. Une fois toutes les touches remises en place, rebranchez votre clavier et testez chaque touche pour vous assurer qu’elles fonctionnent correctement.

🦠 Stériliser son clavier contre les bactéries

Les claviers sont des terrains propices à l’accumulation de bactéries et de virus en raison de leur interaction constante avec nos mains. Pour maintenir un environnement de travail sain, vous pouvez stériliser régulièrement votre clavier ou du moins le désinfecter. La stérilisation toutefois ne se contente pas de nettoyer la saleté visible, mais élimine également les agents pathogènes invisibles qui peuvent provoquer des maladies.

Utiliser des lingettes désinfectantes

L’une des méthodes les plus simples et efficaces pour stériliser votre clavier est d’utiliser des lingettes désinfectantes. Optez pour des lingettes contenant au moins 70% d’alcool. Essuyez soigneusement chaque touche et la surface du clavier avec la lingette, en veillant à ce que les lingettes ne soient pas trop imbibées pour éviter que le liquide ne pénètre sous les touches. Laissez sécher à l’air libre pour garantir que tous les résidus d’alcool s’évaporent, laissant votre clavier désinfecté et sûr à utiliser.

Utiliser un spray désinfectant

Les sprays désinfectants à base d’alcool sont également très efficaces. Vaporisez légèrement le spray sur un chiffon en microfibres et essuyez les touches et les surfaces du clavier. Ne vaporisez jamais directement sur le clavier pour éviter l’infiltration de liquide dans les circuits internes. Assurez-vous de couvrir toutes les zones, y compris les espaces entre les touches, pour une stérilisation complète. L’alcool isopropylique est particulièrement recommandé pour son efficacité contre une large gamme de microbes.

Utiliser les rayons UV

Pour une approche plus technologique, des appareils de stérilisation par rayonnement ultraviolet (UV) sont disponibles sur le marché. Ces appareils utilisent des lampes UV-C pour tuer les bactéries et les virus sur les surfaces. Placez simplement votre clavier dans l’appareil selon les instructions du fabricant. Les UV-C sont connus pour leur capacité à détruire l’ADN des microorganismes, rendant cette méthode très efficace pour la stérilisation sans produits chimiques. Cependant, veillez à suivre les précautions d’utilisation car une exposition directe aux UV peut être nocive.

💻 Nettoyage des claviers d’ordinateurs portables

Les claviers d’ordinateurs portables nécessitent une attention particulière lors du nettoyage en raison de leur conception intégrée et des risques potentiels de dommages aux composants internes. La première étape consiste à utiliser de l’air comprimé pour souffler les poussières et les débris des espaces entre les touches. Tenez le laptop debout ou même à l’envers pour permettre aux débris de tomber facilement et ne pas les enfoncer plus dans le clavier. Cette méthode est efficace pour déloger les particules sans avoir besoin de retirer les touches, ce qui peut être plus complexe sur un ordinateur portable. Assurez-vous de pulvériser l’air comprimé en courtes rafales pour éviter d’endommager les touches ou les mécanismes sous-jacents.

Ensuite, la méthode est la même que pour un clavier classique, utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer la surface du clavier. Un chiffon en microfibres est idéal pour éviter les rayures. Pour les taches plus tenaces, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique sur le chiffon et essuyez délicatement les touches et la surface environnante. Évitez comme toujours d’utiliser trop de liquide, car cela pourrait s’infiltrer dans le clavier et endommager les circuits internes. Vérifiez dans le manuel de l’appareil ou la documentation fournie si les touches peuvent être retirées. Cela est souvent possible, mais si vous avez des doutes, n’essayez pas de forcer les touches et contentez-vous d’un nettoyage de surface.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs PC portables

🍏 Nettoyage des claviers Apple

Pour les claviers de Apple, le mieux est encore de suivre les directives spécifiques de la marque pour éviter tout dommage. Et finalement, les recommandations sont les mêmes que pour n’importe quel clavier. Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux, comme un chiffon en microfibres, pour nettoyer la surface du clavier. Évitez d’utiliser des produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager les touches ou la finition du clavier. Pour nettoyer en profondeur, Apple conseille d’humidifier légèrement un chiffon avec de l’eau ou de l’alcool isopropylique à 70%, en prenant soin de ne pas laisser de liquide pénétrer entre les touches ou dans les composants internes.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs MacBook

⌨️ Nettoyage des claviers mécaniques

Les claviers mécaniques, avec leurs mécanismes sophistiqués et leurs touches espacées, demandent d’être nettoyés plus souvent que les autres. Pour commencer, retirez toutes les touches à l’aide d’un extracteur de touches. Les touches peuvent être nettoyées en les trempant dans un bol d’eau tiède savonneuse pendant quelques heures, puis en les rinçant et en les laissant sécher complètement. Pendant que les touches trempent, utilisez des cotons-tiges imbibés d’alcool isopropylique pour nettoyer soigneusement les interrupteurs et les zones difficiles d’accès. Cela permet de déloger la saleté et la graisse accumulées sans laisser de résidus.

Les déversements de liquides sont particulièrement problématiques pour les claviers mécaniques. Si cela se produit, retirez immédiatement les touches et essuyez tout liquide visible, retournez ensuite le clavier pour empêcher le liquide de pénétrer davantage dans les mécanismes. Une fois l’excès de liquide éliminé, utilisez de l’alcool isopropylique pour nettoyer les es tâches, il aidera à éliminer les résidus collants et à désinfecter la surface.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs claviers gaming

💡 Conseils supplémentaires

Un nettoyage régulier est essentiel pour maintenir votre clavier en bon état de fonctionnement et pour prolonger sa durée de vie. Chaque semaine, prenez l’habitude de retourner votre clavier et de le secouer doucement pour faire tomber les gros débris. Utilisez de l’air comprimé pour éliminer la poussière et les petites particules qui s’accumulent entre les touches. Un pinceau doux peut également être utilisé pour dépoussiérer les zones difficiles d’accès sans avoir à retirer les touches. Ce nettoyage rapide et facile permet de prévenir l’accumulation de saleté et réduit la nécessité de nettoyages en profondeur fréquents.

Il est crucial d’éviter que des liquides ne pénètrent dans votre clavier, car même de petites quantités peuvent causer des dommages irréparables. Si vous devez nettoyer votre clavier avec un liquide, utilisez un chiffon légèrement humide, ne pulvérisez pas directement sur votre clavier. Pour les déversements accidentels, agissez rapidement en débranchant le clavier, en retirant les touches si possible, et en essuyant délicatement l’excès de liquide. Laissez le clavier sécher complètement avant de le rebrancher et de l’utiliser à nouveau. En prenant ces précautions, vous minimiserez les risques de courts-circuits et prolongerez la durée de vie de votre clavier.

À lire aussi : Comment mettre un accent à une majuscule À, É, È, Ç, Î, Ô, Û ?