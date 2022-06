Le Livre de Boba Fett : Temuera Morrison modifierait certains éléments

Temuera Morrison prend la parole – Crédit : Lucasfilm

Star Wars, c’est une riche mythologie depuis plusieurs décennies. Un univers si vaste qu’une école Jedi existe pour former les acteurs des diverses productions. Si Disney+ diffuse Obi-Wan Kenobi en ce moment, d’autres séries sont déjà disponibles. On pense à The Mandalorian, The Bad Batch, Star Wars : Visions ou encore Le Livre de Boba Fett. Dans le dernier programme cité, Temuera Morrison reprend son rôle et mène avec brio cette mini-série sur le chasseur de primes. En interview pour ScreenRant, l’acteur admet tout de même qu’il aurait modifié plusieurs éléments.

À lire > Star Wars : Boba Fett reçoit un cadeau unique de ses fans

En regardant en arrière, Temuera Morrison émet des critiques

Mais le comédien ne dévoile pas précisément ce qu’il changerait – Crédit : Lucasfilm

Temuera Morrison adore interpréter Boba Fett et fait l’éloge de Jon Favreau, créateur du Livre de Boba Fett, et de sa co-star Ming-Na Wen. Mais l’acteur sait se montrer critique. En interview pour ScreenRant, l’homme déclare : « Maintenant que je regarde en arrière, les choses sont géniales mais j’aurais peut-être fait un peu différemment ». Attention cependant, la star ne se mouille pas trop. Temuera Morrison ne dévoile pas ce qu’il aurait changé dans Le Livre de Boba Fett. On espérait moins de langue de bois !

De nombreux aspects de la série sont critiqués par les fans, notamment l’évolution du personnage principal. Il passe d’un simple chasseur de primes à gros bonnet du crime. Mais Jon Favreau défend cette caractérisation en décrivant Boba Fett comme Don Corleone du Parrain : « Il y a une énorme quantité de retenue car il sait que pour durer, il faut la paix ».

Finalement, Le Livre de Boba Fett divise parfois les fans. Certains lui reprochent une esthétique trop kitsch et cheap. Mais après tout, n’est-ce pas l’essence même de la première trilogie Star Wars ? Assumer un côté vieillot ? Face au ton très sérieux de The Mandalorian, cette série sur Boba Fett tranche énormément.

Toujours pas de saison 2 annoncée

Pour le moment, Disney+ n’officialise pas d’épisodes supplémentaires pour Boba Fett. Mais la première saison reste un succès, notamment son final ayant dépassé celui de la saison 2 de The Mandalorian. Preuve que même si l’engouement semble moins présent en ligne, elle se ressent au niveau des audiences du service de streaming dont l’agenda de juin 2022 est disponible.

Source : CBR