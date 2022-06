Star Wars : une école pour Jedi pour former les acteurs

L’actrice dévoile l’existence d’une école Jedi – Crédit : Lucasfilm

Ce n’est pas une surprise. Obi-Wan Kenobi, nouvelle série de Disney+, enregistre le meilleur démarrage du service de streaming. Il faut dire que Lucasfilm a mis le paquet avec cette production se déroulant après la prélogie. Plusieurs comédiens reviennent comme Ewan McGregor et Hayden Christensen, respectivement Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker/Dark Vador. Mais on compte également de nouveaux venus comme l’actrice Moses Ingram. Invitée sur le plateau de Jimm Kimmel, la jeune femme dévoile qu’une école Jedi existe et qu’elle y est allée pour préparer la série !

Une école Jedi où se rendent les acteurs des productions Star Wars

Il existe une école Jedi dans le monde et Moses Ingram a été formée là-bas pour son rôle dans la série Obi-Wan Kenobi. Cette formation consiste à s’entraîner au sabre laser, à traverser des murs en courant ou à être suspendu dans les airs. Les formateurs sont des cascadeurs. Moses Ingram en profite pour dévoiler que parmi les bons élèves, il y a Ewan McGregor, déjà bien rodé grâce à la prélogie. L’actrice a eu bien plus de mal à suivre l’entraînement au début. On compte également Hayden Christensen dans les rangs de l’école Jedi et bien d’autres.

Moses Ingram partage qu’elle a eu des problèmes avec Lucasfilm après avoir partagé un entraînement à l’école Jedi sur Instagram. Une vidéo supprimée par son manger. Dans la série Obi-Wan Kenobi, l’actrice campe Reva, l’une des Inquisitrices à la recherche du maître Jedi.

Moses Ingram visée par des attaques racistes en ligne

Malheureusement, Moses Ingram partage sur Instagram de nombreux messages racistes de fans toxiques. Beaucoup se sont positionnés en tant que soutien de l’actrice face à cette déferlante haineuse. Parmi les voix de taille, Ewan McGregor lui-même a pris la parole en vidéo pour dénoncer ces attaques ignobles.

