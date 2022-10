Le pack montre Samsung Galaxy Watch 5 + enceinte JBL est à 299 €

Grâce à Darty, vous allez pouvoir découvrir la montre connectée Samsung Watch 5 puisqu’elle est en promo à 299,99 € avec en plus une enceinte JBL à l’intérieur. A ce tarif, les packs vont certainement très vite partir.

Pack montre Samsung Galaxy Watch 5 + enceinte JBL > 299,99 € chez Darty

Le pack montre connectée Samsung et enceinte JBL est à petit prix chez Darty

C’est un pack assez intéressant qui est disponible des maintenant sur Darty. En effet, dans ce pack vous pourrez découvrir la montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch 5 ainsi qu’une enceinte connectée JBL. Attention, cette promotion s’effectuera dans la limite des stocks disponibles.

La Samsung Galaxy Watch 5 devrait répondre à toutes vos attentes. Contenant un processeur Exynos W920 avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage elle vous proposera de nombreuses fonctionnalités. En effet, elle pourra vous suivre lors de vos séances de sport en vous communiquant votre état de santé ainsi que l’évolution de vos performances.

Vous trouverez en supplément dans ce pack, une enceinte JBL connectée que vous pourrez emporter partout grâce à son format compact. Elle vous permettra de mettre de l’ambiance ou que vous soyez.

Toutefois, si cette montre connectée ne correspond pas à vos besoins, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures montres connectées.