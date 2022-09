Le pack Xiaomi Redmi Note 11 Pro passe au prix réduit de 329 €

A la Fnac, c’est le moment de saisir cette belle affaire si vous devez changer votre smartphone. En effet, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro bénéficie d’une belle réduction et passe de 399 € à 329 € soit une économie immédiate de 60 € avec en plus quelques cadeaux offerts.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro > 329 € à la Fnac

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro est moins cher à la Fnac

Pour changer son smartphone, il ne faut pas hésiter à comparer les modèles et les tarifs avant d’effectuer sa commande. Aujourd’hui, à la Fnac, ce pack Xiaomi comprend le smartphone Redmi Note 11 Pro avec sa coque de protection et son kit Streamer Go idéal pour les influenceurs est à 329 € au lieu de 399 €.

Avant de valider votre achat, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les détails concernant les produits en question. Sachez que le smartphone possède un écran AMOLED FHD+ ultra fluide 120 Hz, un processeur haute performance MediaTek Helio G96 et une batterie ultra performante longue durée de 5000 mAh.

Dans ce pack, vous y trouverez un kit Streamer Go qui vous permettra d’améliorer vos vidéos, rechargeable avec 36 LED il est équipé d’une pince universelle et donc adaptable pour tous les smartphones et d’une batterie de 60 mAh.

Toutefois si ce pack ne vous intéresse pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones avant de cliquer sur valider votre commande.