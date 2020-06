Le PC portable 17,3 pouces Acer Aspire 3 (Intel Core i5) à 600 €

Ce bon plan de Darty vous permet d’acquérir ce PC portable Acer Aspire 3, doté d’un grand écran et de composants de milieu de gamme, pour seulement 599,99 € au lieu de 699 € en temps normal. La baisse de prix est donc de 14 %.

L’ordinateur portable Acer Aspire 3 (le modèle A317-51-57LY en l’occurrence) offre un équipement complet et suffisamment performant pour exploiter toutes les applications bureautiques et multimédia. L’écran de 17,3 pouces offre un bon confort d’affichage avec une définition de 1 600 x 900 pixels, intermédiaire entre le HD (1 280 x 720 pixels) et Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

Les composants internes sont de bonne facture, à l’imager du processeur Intel Core i5, de dernière génération. En effet, il s’agit d’un modèle i5-10210U (quatre coeurs cadencés à 1,6/4,2 GHz). Il est complété par 8 Go de mémoire vive et par un système de stockage à la fois rapide et de grande capacité.

Ce dernier comprend un SSD de 128 Go et un disque dur de 1 To. Le processeur graphique Intel UHD 620, intégré au Core i5, convient pour lire des vidéos en streaming, mais n’est pas assez performant pour faire fonctionner dans de bonnes conditions la plupart des jeux sophistiqués.

Original, l’Aspire 3 intègre un graveur de DVD. Une webcam et deux haut-parleurs stéréo sont également présents. La connectique du PC portable est composée d’une sortie vidéo HDMI, d’un connecteur Ethernet, d’une prise casque/micro et de trois ports USB (dont un USB 3.1).

Cet article vous est proposé par Darty.