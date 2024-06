Le Pingouin : la date de sortie sur Max se précise, l’attente touche à sa fin

© HBO

Le film Joker donnait une toute nouvelle dimension au méchant culte de la saga Batman déjà très apprécié par les fans. Joaquin Phoenix reprend le rôle du psychopathe accompagné de Lady Gaga dans Joker : Folie à Deux, attendu le 2 octobre prochain au cinéma.

Avant cela, une série inédite dédiée à un autre antagoniste culte de Batman sortira : Le Pingouin. Le teaser partagé par Warner Bros en mars annonçait l’arrivée du show pour cet automne sur Max, mais Casey Bloys, PDG de HBO, vient de préciser la fenêtre de sortie.

Le Pingouin arrive en septembre prochain sur Max

Le dernier teaser du Pingouin laissait les fans dans le flou en indiquant une sortie cet automne, soit une fenêtre particulièrement large entre fin septembre et fin décembre. Dans une interview accordée à Variety, Casey Bloys, PDG de HBO, met quasiment fin au suspense sur la date de sortie de la série Le Pingouin.

À lire > Quels acteurs ont incarné Batman ?

« Après House of the Dragon, la prochaine série à grand spectacle que nous aurons sera Le Pingouin avec Colin Farrell. Cette série est issue du film The Batman de Matt Reeves et elle est fantastique. Tout comme Peacemaker est issu de « Suicide Squad » de James Gunn, c’est un très bon exemple de ce que l’on peut faire. Ce sera en septembre », s’enthousiasme-t-il.

Casey Bloys ne précise pas le jour exact de sortie pour le moment. On peut s’attendre à un lancement plutôt au tout début de l’automne, donc vers la fin du mois. Rappelons que Le Pingouin sera composé de huit épisodes qui feront office de suite directe à l’histoire de The Batman. Évidemment, Colin Farrell, acclamé par la critique et les fans pour son interprétation du mafieux, reprend son rôle dans la série.

Rappelons que la série fait la jonction entre le premier film The Batman et sa suite The Batman 2 prévue à l’automne 2026. Vous pourrez vous plonger dans Le Pingouin dès le mois de septembre en exclusivité sur Max, plateforme qui vient juste d’arriver en France.