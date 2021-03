Le premier hôtel spatial pourrait ouvrir ses portes en 2027

Il sera bientôt possible de réserver ses vacances en orbite autour de la Terre. En effet, le tout premier hôtel spatial devrait ouvrir ses portes aux touristes à partir de 2027. La société californienne Orbital Assembly est derrière ce projet ambitieux qui laisse encore beaucoup de personnes perplexes. Compte tenu de la situation actuelle tant au niveau sanitaire qu’économique, certains ont du mal à s’imaginer qu’on pourrait partir en vacances dans l’Espace, du moins dans cette décennie.

Concept du tout premier hôtel spatial – Crédit : Orbital Assembly

D’ailleurs, il s’agit du premier hôtel spatial, mais pas des premiers touristes spatiaux. Plusieurs missions touristiques sont déjà prévues bien avant 2027. La première est Inspiration4 qui enverra quatre touristes dans l’Espace d’ici 2021 à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. Ensuite, la deuxième mission prévue avec la société d’Elon Musk est celle du milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Il cherche huit personnes pour l’accompagner autour de la Lune et les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 14 mars.

L’hôtel spatial sera-t-il vraiment prêt en 2027 ?

Orbital Assembly ne travaille pas que sur l’hôtel spatial. En effet, celui-ci fait partie d’un énorme vaisseau spatial baptisé Voyager Station. La construction de ce vaisseau est prévue pour commencer en 2025. De plus, ce n’est pas la première fois que l’on en entend parler.

Dès 2019, le groupe The Gateway Foundation évoquait une station spatiale touristique du nom de Von Braun Station. Le lancement était prévu pour 2025 avant que les équipes ne se rendent compte qu’un tel objectif était tout simplement impossible. Il semblerait donc bien que le nouveau vaisseau spatial soit une version améliorée de Von Braun Station, ce qui expliquerait que Orbital Assembly et The Gateway Foundation travaillent ensemble.

En tout cas, il semble encore improbable que le premier hôtel spatial soit capable d’ouvrir ses portes en 2027. Au niveau de son concept, l’hôtel ressemble à un gigantesque anneau qui tourne sur lui-même en orbite autour de la Terre. Selon Orbital Assembly, les chambres (disponibles en standard, luxe et suite luxueuse) près de l’anneau extérieur donneront l’impression de se tenir à la surface de la Terre.

