Le premier navire de transport de pétrole 100 % électrique sera bientôt lancé

Après les vélos, les voitures, les camions, ce sont les bateaux qui verront leur motorisation électrifiée. Le premier pétrolier 100 % électrique vient d’être annoncé par la compagnie japonaise Asahi Tankers qui produira les 2 premiers modèles entre 2022 et 2023.

Crédits : Asahi Tankers

Le transport maritime est extrêmement polluant, ce qui est d’autant plus un problème que c’est le moyen utilisé pour l’acheminement de plus de 90 % des marchandises dans le monde. Pour lutter contre cette pollution et redorer l’image du transport maritime, la compagnie Asahi Tankers a décidé de prendre le problème à bras le corps.

Équivalent aux moteurs de 2 Tesla Model S Performance et à 35 fois sa batterie

Ce sont ainsi 2 tankers, encore appelés pétroliers ou navire-citernes, 100 % électriques qui seront fabriqués. Prévues pour le transport du pétrole lourd, ses cuves pourront stocker 1 300 m3 de la précieuse cargaison, ce qui lui donne un tonnage de 499 tonnes. Il fera 62 mètres de long, 10,30 m de large et 4,15 m sous la ligne de flottaison. De telles dimensions nécessitent une importante motorisation.

Elle sera confiée à 2 propulseurs de 300 kW que l’on appelle des pods. En plus, pour aider aux manœuvres, 2 propulseurs latéraux de 68 kW. Bien sûr, il faudra alimenter tout cela en électricité. Pour cela, ce ne sont rien de moins que 3500 kWh qui seront présents à bord, soit l’équivalent de 402 Twizy modifiées, Ce chiffre semble relativement faible, il ne correspond qu’à une seule armoire Tesla Megapack, quand il y en aura 244 pour la batterie géante d’Hawaï. Les 2 navires seront capables de naviguer à 11 nœuds, ou 20 kilomètres par heure.

Afin de mettre ces vaisseaux au point, la compagnie japonaise Asahi Tankers a signé un contrat avec la société e5 Lab. Ils seront terminés entre mars 2022 et mars 2023. En plus de son électrification, le navire est prévu pour ne relâcher ni CO2, ni NOx, ni SOx, ni fumée. L’IoT fera son apparition à bord pour aider la tâche de l’équipage. Nous vous avions présenté le premier bateau de croisière hybride, mais ce « e5 Tanker » repousse les limites plus loin.

Source : Asahi Tankers