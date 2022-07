Le Royaume-Uni va créer la plus grande « autoroute pour drones » au monde

Drone © Unsplash

Le gouvernement britannique vient d’annoncer la construction de la plus longue et la plus grande « autoroute » pour drones au monde, alors qu’Amazon vient de lancer son service de livraison par drones. L’autoroute, de 260 km de long, sera surnommée « Skyway ». Elle visera à relier des villes telles que Reading, Oxford, Milton Keynes, Cambridge, Coventry et Rugby et devrait être achevée dans les deux prochaines années.

Le projet sera dirigé par la société technologique UTM (Unified Traffic Management) basée à Reading et le fournisseur de logiciels Altitude Angel, aux côtés de BT, EE et « un certain nombre de start-ups technologiques britanniques ». Le projet a été annoncé par le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng au salon aéronautique international de Farnborough.

Une autoroute afin de faciliter les livraisons par drone

Le consortium à l’origine du projet a déclaré que Skyway permettra à tout fabricant de drones de connecter leurs systèmes de guidage et de communication à un système d’autoroute virtuelle. Le projet est donc de permettre aux drones d’être auto-guidés à travers des « couloirs », en toute sécurité, sans nécessiter d’action humaine.

« Le potentiel social et économique des drones est immense et nécessite une collaboration étroite de l’industrie pour débloquer pleinement ces opportunités de manière sûre et responsable », a déclaré Dave Pankhurst, directeur chez BT.

Avant d’ajouter. « Le projet Skyway sera crucial pour montrer comment le Royaume-Uni peut non seulement diriger la création de nouveaux emplois et services publics, mais aussi constituer l’épine dorsale de la manière dont nous intégrerons les drones dans nos vies quotidiennes ».

L’annonce de cette « autoroute du ciel » fait partie d’un programme de financement gouvernemental de 273 millions de livres sterling (322 millions d’euros) pour le secteur aérospatial britannique, destiné à investir dans tous les types de technologie, y compris les avions à énergie solaire, les taxis volants et les drones livrant des fournitures médicales. L’autoroute, elle, coûtera 12,9 millions de livres sterling, soit 15 millions d’euros environ.

Source : Gouvernement britannique