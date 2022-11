Le Seigneur des Anneaux : pourquoi les Nazgûl n’ont pas tué Frodon sur le Mont Venteux ?

Frodon poignardé par le Roi-Sorcier d’Angmar © New Line Cinema

Le Seigneur des Anneaux est une saga passionnante dont nous aimons percer les secrets. Comme dans toute oeuvre, certaines incohérences sont régulièrement signalées par ses fins connaisseurs. Mais grâce à la richesse du lore créé par Tolkien, il est toujours possible de trouver des pistes d’explication et des passerelles narratives convaincantes comme pour le mystère des Aigles. Focus aujourd’hui sur un autre point épineux de l’intrigue : le fameux poignard dans le noir…

Plonger Frodon dans le monde des spectres

Dans La Communauté de l’Anneau, Frodon, Sam et consorts font halte sur le Mont Venteux avec Aragorn. La nuit vient et les Spectres de l’Anneau font irruption, déterminés à récupérer l’objet maléfique de leur maître Sauron. Frodon enfile l’Anneau et se retrouve dans le monde invisible. Il refuse de donner l’artefact et se fait poignarder à l’épaule par le Roi-Sorcier d’Angmar avant qu’Aragorn parvienne à repousser les Cavaliers Noirs, effrayés par le feu. Voici comment le livre décrit cette scène :

« Frodon s’entendit crier d’une voix forte: ‘O Elbereth! Gilthoniel!’ En même temps, il porta un coup aux pieds de son ennemi. Un cri aigu s’éleva dans la nuit, et il ressentit une douleur comme une flèche de glace empoisonnée qui lui perçait l’épaule gauche. Au moment même de perdre connaissance, il aperçut, comme dans un brouillard tourbillonnant, Grands-Pas qui bondissait hors de l’obscurité, un brandon de bois enflammé dans chaque main ».

Aragorn explique ensuite à Sam que les Nazgûl n’attaqueront pas tout de suite : « Ils se contentent d’attendre, parce qu’ils croient que leur dessein est presque accompli et que l’Anneau ne peut fuir beaucoup plus loin. Je crains, Sam, qu’ils imaginent que votre maître a reçu une blessure mortelle qui le soumettra à leur volonté ».

Les Nazgûl peuvent-ils toucher l’Anneau ?

Cette explication nous laisse toutefois perplexe. Et pour cause, les Nazgûl sont les serviteurs les plus puissants du Seigneur Ténébreux. Pourquoi n’ont-ils tout simplement pas tué Frodon pour récupérer l’Anneau unique directement sur le Mont Venteux ?

Comme l’expose « Aragorn88 » sur le forum Tolkiendil, il est possible que les Nazgûl soient totalement soumis à la volonté de l’Anneau. À tel point qu’ils ne peuvent pas tuer purement et simplement son porteur. C’est « comme s’il leur était impossible de tuer ‘directement’ un porteur de l’Anneau pour lui voler le précieux objet, préférant alors le blesser et attendre son passage dans le monde des ombres pour qu’il vienne le leur apporter de lui-même », avance-t-il.

Selon une autre théorie, il est possible que les Nazgûl aient l’interdiction formelle de toucher l’Anneau Unique. Facilement corruptibles, les Spectres pourraient tenter de l’utiliser contre Sauron. Pour éviter d’en arriver là, le Seigneur Ténébreux aurait alors donné des instructives précises à ses sbires : poignarder le porteur avec une Lame de Morgul afin de le transformer en spectre et le soumettre à la volonté de Sauron. Qui lui aurait alors ordonné de lui rendre l’Anneau.

Dans les deux cas de figure, il est toutefois étonnant que le Roi-Sorcier d’Angmar vise l’épaule et non pas le cœur directement (ce qui aurait transformé immédiatement Frodon en spectre). Selon toute vraisemblance, il s’agit d’un acte manqué. « Ils ont essayé de vous transpercer le cœur avec une Lame de Morgul qui reste dans la plaie. S’ils avaient réussi, vous seriez devenu comme eux, seulement plus faible et sous leur commandement », explique Elrond à Frodon après l’avoir soigné.

Que pensez-vous de ces interprétations ? N’hésitez pas à partager votre propre théorie dans l’espace commentaires !