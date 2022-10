Les Anneaux de pouvoir : mais comment Sauron a-t-il créé l’Anneau unique ?

Sauron © Prime Video, Amazon Studios

La série Les Anneaux de pouvoir est entourée de mystère. Les fans de la franchise ont dû faire face à pas mal de choses irrésolues et inexpliquées : comment la chronologie de la série se déroulerait, comment le Mordor serait pris en compte dans la série, etc. En entrant dans les derniers épisodes de la saison 1, la plupart de ces mystères ont été résolus, à l’exception de l’identité de Sauron.

Bien qu’il soit possible que Sauron n’ait pas encore été présenté à l’écran, la plupart des téléspectateurs pensent que le personnage est déjà apparu secrètement. La plupart pensent que l’Étranger serait potentiellement Sauron ; d’autres sont catégoriques sur le fait qu’Halbrand serait le Seigneur des Ténèbres. Les deux théories sont valables et le débat se poursuivra jusqu’à la finale.

De nombreux mystères autour de Sauron

Dans les livres, les forgerons elfes d’Eregion (dirigés par le maitre Celebrimbor) sont trompés par Sauron, qui se rend parmi eux sous l’apparence aimable d’Annatar et leur prodigue son savoir. Un savoir qui leur permet de forger les Anneaux de Pouvoir. Mais, en secret, Sauron forge son propre anneau dans les flammes de la Montagne du Destin, au Mordor : l’Anneau unique.

Dans le dernier épisode diffusé de la série, l’interrogatoire d’Adar, le Père des Orcs, soulève la question de savoir comment Sauron a appris à fabriquer les Anneaux. Si Morgoth a régné avec force, Sauron, lui, voulait plutôt contrôler ses partisans. Selon les mots d’Adar, Sauron a cherché « à créer un pouvoir non pas de la chair, mais sur la chair. Un pouvoir du monde invisible ». Cependant, Adar a également révélé que Sauron rencontrait des problèmes légitimes avec son plan… Une ombre de magie noire se serait tenue cachée du Seigneur des Ténèbres.

Peut-être que Sauron s’associera à Celebrimbor, car il a besoin d’aide avec les anneaux. Probablement a-t-il déjà rendu visite à Morgoth dans le Vide, après qu’Adar ait tué sa forme physique. Dans tous les cas, ce n’est qu’une question de temps avant que Sauron ne se fasse connaître et ne commence à forger son Anneau unique, car l’épisode Udûn s’est terminé avec l’éruption de l’ancien volcan. La magie noire derrière les anneaux de pouvoir sera certainement au centre des épisodes restants, donnant plus de clarté sur le sort de Sauron et sur ses capacités…