L’écran connecté d’Amazon Echo Show 5 est disponible à -50 %

Les soldes d’hiver viennent de débuter et durant plusieurs semaines vous allez pouvoir faire de très belles affaires. Dès maintenant chez Amazon, cette réduction de presque 50 % va vous permettre de découvrir l’Echo Show 5, 3ème génération, puisque l’écran connecté passe à 59,99 € au lieu de 109,99 €.

Echo Show 5 3ème génération : l’écran connecté est à prix bradé chez Amazon

Cette écran connecté d’Amazon compatible directement avec l’assistant intelligent Alexa, va vous permettre d’accéder à de nombreuses fonctions très rapidement et via un seul outil. Grâce à cet écran, vous pourrez surfer, écouter votre musique, regarder vos séries, consulter vos notifications ou encore suivre une recette de cuisine. Si vous avez envie de découvrir l’Echo Show 5, 3ème génération, c’est le moment car chez Amazon ce produit passe à 59,99 € au lieu de 109,99 €.

Pour l’utiliser, c’est très simple, il vous suffit de donner vos ordres directement à Alexa, vos demandes seront exécutées immédiatement. A savoir également que vous pourrez bien évidemment relier votre smartphone directement à l’appareil, ainsi vous gagnerez du temps dans votre programmation.

Concernant sa fiche technique, sachez qu’il s’agit d’un écran tactile couleur de 5,5 pouces, compatible avec le wifi et le Bluetooth et qu’il vous permettra de passer également vos appels vidéo ou audio. Autre avantage non négligeable, la possibilité d’y afficher la surveillance de vos caméras connectées, un autre indispensable pour surveiller votre maison au quotidien.

Selon vos besoins, découvrez vite, les nombreux produits d’Amazon, ils deviendront vite vos meilleurs alliés au sein de votre maison.