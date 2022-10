LEGO : de nouveaux sets Le Seigneur des Anneaux, à quoi s’attendre ?

Les briques à la sauce Tolkien bientôt de retour © LEGO

Le Seigneur des Anneaux a été remis au goût du jour par Amazon qui diffuse actuellement la série Les Anneaux de Pouvoir. Un contexte dans lequel compte bel et bien s’engouffrer LEGO pour relancer des sets dédiés à la franchise. Alors qu’un énorme ensemble The Mandalorian est sorti dernièrement, la firme danoise prévoirait de sortir plusieurs sets BrickHeadz.

Selon Promobricks, le premier mettra à l’honneur Frodon et Gollum sous la référence 40630. Le second (40631) réunira quant à lui Gandalf et le Balrog, la créature démoniaque qu’il affronte dans les profondeurs de la Moria. Leur prix ? 14,99 euros. Un troisième ensemble BrickHeadz (40632) serait également dans les cartons de LEGO. D’après StoneWars, il fera la part belle au couple Arwen et Aragorn. On ne connaît toutefois pas encore son prix supposé.

LEGO va bientôt repasser à l’heure du Seigneur des Anneaux

Il s’agit évidemment de rumeurs qui doivent encore être confirmées officiellement. Ces trois sets BrickHeadz devraient être lancés en janvier prochain. Et pour ceux qui espéraient pouvoir s’attaquer à un ensemble d’envergure, un énorme set coûtant au moins 500 euros serait également dans les tuyaux, avance StoneWars. À titre de comparaison, le set LEGO « Le Poudlard Express coûte aussi 499,99 euros et embarque 5129 pièces pour 20 figurines.

Si l’information se vérifie, à quoi faut-il s’attendre en termes de décor et de personnages ? Mordor, Gondor, Comté, Fondcombe, Khazad-dûm… La Terre du Milieu étant très vaste, le champ des possibles est grand. Nous ne manquerons pas de vous mettre au parfum dès que nous aurons plus de billes. Du reste, il est possible que LEGO consacre également des kits à la série Amazon mais cela n’est qu’une supposition.