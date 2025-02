La série Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video aura bien une saison 3 !

© Amazon Prime Video

Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, cette fresque écrite par J.R.R. Tolkien, et qui a bénéficié d’une adaptation cinématographique par le réalisateur Néo-zélandais Peter Jackson, et de divers jeux vidéo, vous savez certainement qu’une série a été aussi tirée de cet univers : Les Anneaux de Pouvoir.

Lancée en 2022 la série suit essentiellement le personnage de l’elfe Galadriel, mais aussi l’étranger (dont on apprend à la fin de la saison 2 qui il est vraiment), ainsi que la montée en puissance de Sauron. Bien entendu d’autres personnages récurrents viennent s’ajouter aux trois principaux.

Lancée en 2024 la saison 2 de la série s’est bien fait attendre, il faut dire que la première saison avait tout de même essuyé quelques critiques, notamment pour s’être écartée de l’histoire conçue par Tolkien.

Que sait-on de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir ?

Dans un communiqué de presse du 13 février, Amazon Prime Vidéo indique que la préproduction de la troisième saison de la série a déjà commencé. Cependant, pour le moment aucune date n’est encore annoncée.

La série a déjà attiré plus de 170 millions de téléspectateurs à travers le monde, et attire toujours plus de nouveaux abonnés sur la plateforme de SVOD, ce qui a poussé Amazon à décider de continuer l’aventure.

La série se déroule au cours du deuxième âge de l’histoire de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements des livres de J.R.R. Tolkien : Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Elle met en scène Robert Aramayo dans le rôle d’Elrond, Morfydd Clark dans celui de Galadriel, Charlie Vickers dans celui de Sauron, et bien d’autres encore.

La saison 2 de la série s’est achevée le 2 octobre 2024. Sans faire de spoilers, après un combat épique, Galadriel a juré de poursuivre et de détruire Sauron, qui cherche de nouveaux alliés. Chez les Nains tout ne va pas comme il faut à Khazad-dûm. Quant aux Harfoots, l’étranger a enfin découvert qui il était. Pour finir, le déclin du royaume de Numenor continue. La saison a aussi vu la création d’une nouvelle série d’anneaux, une de plus par rapport à la saison 1.

La saison 3 va faire un bon dans le temps de quelques années après les événements de la saison 2. L’histoire se déplace ainsi au plus haut de la guerre entre les elfes et Sauron. Celui-ci cherche à fabriquer l’Anneau Unique qui devrait lui permettre de régner enfin en maître sur la Terre du Milieu.

« Trois Anneaux pour les rois elfes sous le ciel, Sept pour les seigneurs nains dans leurs demeures de pierre, Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône, Au pays de Mordor où s’étendent les ombres.

Un Anneau pour les gouverner tous, Un Anneau pour les trouver, Un Anneau pour les amener tous, Et dans les ténèbres, les lier au pays de Mordor où s’étendent les ombres. »

Si la série suit bien l’histoire, il est possible que la troisième saison soit ainsi la dernière, celle de la naissance de l’Anneau Unique.