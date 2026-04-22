Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : une fenêtre de sortie enfin dévoilée

Vous attendez fiévreusement l’arrivée de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir ? D’après une source de référence, le troisième acte de la série Prime Video devrait débarquer dans quelques mois.

Deux ans après la sortie de la saison 2, la série Les Anneaux de Pouvoir s’apprêterait à faire son grand retour sur Prime Video. D’après The Hollywood Reporter, la suite du programme sera bien diffusée cette année. De quoi tordre le cou aux rumeurs qui annonçaient une sortie en 2027. Le média spécialisé dévoile même une fenêtre de sortie, à savoir fin 2026.

Un calendrier qui semble cohérent. Pour rappel, la première saison avait été lancée en septembre 2022 et la seconde deux ans plus tard. On peut donc espérer que la troisième salve d’épisodes soit livrée aux alentours de la rentrée prochaine. Alors que Sauron a intensifié la forge des anneaux, l’Unique devrait enfin être introduit dans l’intrigue. “Un anneau pour les gouverner tous”, indique d’ailleurs un tweet récent du compte officiel de la série, un indice qui laisse peu de place au doute.

One Ring to rule them all. #TolkienReadingDay pic.twitter.com/aRtNnAoRy0 — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) March 25, 2026

Les Anneaux de Pouvoir : l’anneau unique va-t-il faire son apparition dans la saison 3 ?

Après les multiples péripéties de la saison 2, les showrunners JD Payne et Patrick McKay vont faire un gros saut dans la chronologie, comme le confirme le synopsis officiel : “Faisant un bond de plusieurs années dans le temps par rapport aux événements de la saison 2, la saison 3 se déroule au plus fort de la guerre entre les Elfes et Sauron, alors que le Seigneur des Ténèbres cherche à forger l’Anneau Unique qui lui donnera l’avantage nécessaire pour gagner la guerre et conquérir enfin toute la Terre du Milieu“.

Il faudra évidemment attendre la confirmation officielle de la date de sortie avant de crier victoire. Avec son budget faramineux, Les Anneaux de Pouvoir suscite toujours énormément d’attente même si certains puristes regrettent les grosses libertés prises avec le canon. Amazon Prime Video espère notamment gonfler son nombre d’abonnés grâce à l’attrait pour la série qui devrait être diffusée au compte-gouttes, comme à l’accoutumée.