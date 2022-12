Les Anneaux de Pouvoir : Amazon dévoile les premières infos sur la saison 2

Les amoureux de la série Les Anneaux de Pouvoir ne verront pas la saison 2 de sitôt. Mais Amazon a d’ores et déjà commencé à en faire la promotion en dévoilant quelques informations intéressantes sur la réalisation et le nombre d’épisodes prévus.

Galadriel dans Les Anneaux de Pouvoir © Amazon

Il faudra patienter encore plusieurs années avant de découvrir la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Celle-ci n’est pas attendue avant 2024, ce qui laisse évidemment bon nombre de fans sur leur faim. Pour rappel, Amazon s’est engagé à produire cinq saisons de la série préquelle du Seigneur des Anneaux. Le tournage du second acte a débuté quelques semaines avant la fin de la diffusion de la première saison.

Nous ignorons évidemment beaucoup de choses sur son contenu si ce n’est que la fabrication des anneaux va forcément se poursuivre sous l’égide d’un Sauron désormais dévoilé. Via un communiqué, Amazon a révélé quelques informations notables sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. La réalisation sera notamment assurée par un trio de cinéastes 100 % féminin.

Les Anneaux de Pouvoir : trois réalisatrices derrière la caméra

Dans le détail, Charlotte Brändström chapeautera quatre épisodes de la saison 2 et assura également son rôle de co-productrice exécutive. Elle avait déjà réalisé les épisodes 6 et 7 dans la première saison du programme (Udûn et The Eye). Louise Hooper (Sandman, The Witcher) et Sanaa Hamri (Empire, Shameless) feront quant à elles leurs premiers pas dans la franchise. Elles assureront la réalisation de deux épisodes chacune.

Résultat des courses, la saison 2 sera composée de huit épisodes, soit le même total que pour la saison 1. Reste à voir si les trois réalisatrices parviendront à relever le défi. Beaucoup de spectateurs ont tancé le rythme lent du premier acte (qui s’est toutefois excité dans les derniers épisodes). Il s’agissait d’un parti pris des showrunners, soucieux de prendre le temps de bien présenter les arcs narratifs et leurs enjeux. Comme tout est désormais bien posé, on s’attend à une intrigue plus nerveuse dans la saison 2.

Source : Amazon