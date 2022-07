Les écouteurs Sony WF-1000XM3 bradés à 99 € sur Amazon

S’offrir des écouteurs sans fil haut de gamme pour moins de 100 €, c’est possible grâce à Amazon. Ses abonnés Prime peuvent acquérir les WF-1000XM3 pour 99 € jusqu’à demain.

Sony WF-1000XM3 ©Sony

Certes, les WF-1000XM3 ne datent pas d’hier. Sortis en 2019, ils représentent pourtant ce que Sony fait de mieux en matière d’écouteurs true wireless. Jusqu’à la sortie des WF-1000XM4 (lire leur test ici), ils demeuraient notre référence en matière d’écouteurs à réduction de bruit active.

WF-1000XM3 : des écouteurs haut de gamme toujours vaillants

Aujourd’hui, on peut leur reprocher une taille un peu imposante. Pour autant, ils sont confortables et de très bonne facture.

Côté son, on a droit à plusieurs codecs dont le LDAC qui ouvre la voie à la qualité Hi-res Audio. Pas de distorsion, le son est clair est la restitution équilibrée sur toutes les plages de fréquences.

Ils disposent d’une double réduction de bruit, passive et active. L’ensemble isole très bien des bruits extérieurs. Les WF-1000XM3 étaient les premiers écouteurs true wireless à égaler les écouteurs filaires sur ce point. Il est aussi possible d’inverser les micros pour avoir un mode transparence et entendre son environnement

Attention, face au vent, ils éprouvent quelques difficultés. On ne les emportera pas pour une balade en vélo par exemple, à moins de désactiver l’ANC. De plus, ils ne sont pas les meilleurs compagnons lorsqu’il s’agit de passer des appels. Là-dessus, nous vous recommandons bien plus les Bose QC Earbuds (lire notre test ici) ou les Jabra Elite 7 Pro (lire notre test ici).

Enfin, l’autonomie des WF-1000XM3 est de 6h30 avec la réduction de bruit activée. C’est très bon. On reprochera juste au boîtier de charge d’être quelque peu volumineux.