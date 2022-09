Les premiers avis sur le PlayStation VR 2, des nouvelles des Google Pixel 7 et 7 Pro, Xiaomi lève le voile sur sa première voiture électrique, c’est le récap’ de la semaine

Un récap’ riche en révélations cette semaine ! On fait le point sur les futures saisons de Stranger Things, The Mandalorian, ou encore The Witcher. On vous révèle également tout ce qu’il y a à savoir sur les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro et on vous confie les premiers retours de la presse spécialisée concernant le PlayStation VR2. Alors que la bande-annonce de La Petite Sirène fait l’objet de nombreux commentaires racistes, Xiaomi dévoile le prototype de sa première voiture électrique.

Les premiers avis sur le PlayStation VR 2

Alors que la sortie officielle du PlayStation VR 2 est prévue pour le début de l’année 2023, certains spécialistes ont déjà testé le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony. Nos confrères de The Verge révèlent ainsi que le casque, dont le design se modernise, est particulièrement léger et agréable à utiliser. On apprend également que l’écran OLED est de meilleure qualité et offre un gameplay plus fluide. Les nouvelles manettes PSVR2 Sense semblent aussi avoir fait l’unanimité auprès de la presse spécialisée.

The Witcher aura droit à une saison 4… et 5 !

Alors que la troisième saison de The Witcher est actuellement en cours de production, Netflix vient de confirmer que deux saisons supplémentaires seront tournées et produites. Le site spécialisé Redanian Intelligence a en effet officialisé la nouvelle, pour le plus grand bonheur des fans. La productrice de la série a indiqué qu’il pourrait y avoir sept saisons au total et qu’elles pourraient éventuellement suivre le rythme des romans.

La bande annonce de La Petite Sirène provoque une vague de commentaires racistes

La bande-annonce du film La Petite Sirène, dont la sortie est prévue pour le 24 mai 2023, a été inondée de commentaires racistes sur YouTube. L’extension Chrome Return YouTube Dislike estime plus de 1,5 million de likes négatifs. De nombreuses personnes mécontentes regrettent que Disney ait choisi Halle Bailey pour incarner le personnage d’Ariel et n’hésitent malheureusement pas à attaquer sa couleur de peau.

Réparation d’iPhone 14 : des tarifs en hausse

La sortie des nouveaux iPhone 14 a été accompagnée par une augmentation des frais de réparation. En effet, si vous désirez par exemple changer la batterie de votre iPhone 14, il vous faudra désormais dépenser 119 euros contre 75 euros pour un iPhone 12 ou 13. Apple a également gonflé les prix des réparations d’écran.

La première voiture électrique de Xiaomi prévue pour 2024

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a annoncé que l’entreprise travaillait actuellement au lancement de sa première voiture électrique. Il s’agirait d’une Berline à 4 portes dotée de son propre système de conduite autonome. Le véhicule, dont le prototype a été baptisé Xiaomi Pilot, pourrait être lancé dès 2024 et sera proposé à 21 000 euros environ.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro n’ont plus de secret pour nous

À quelques semaines du lancement des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, il est temps de faire le point sur les informations que nous avons des futurs flagships de Google. Le célèbre Jon Prosser affirme que les nouveaux Pixel seront disponibles dès le 13 octobre mais l’on ne sait pas encore si Google prévoit d’augmenter ses tarifs. Design, écran, capteurs photo, puissance et autonomie, rendez-vous dans notre actu dédiée pour tout savoir de ces nouveaux Pixel tant attendus.

Quels écouteurs ANC choisir en 2022 ?

Vous êtes en quête de vos futurs écouteurs True Wireless à réduction de bruit active mais vous avez besoin d’un coup de pouce de nos équipes ? Ce dossier est fait pour vous. Nous vous proposons de jeter un œil à notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil ANC de 2022. Sony, Apple, Bose, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Stranger Things, The Witcher, The Mandalorian : date de sortie, casting, intrigue, on vous dit tout des saisons à venir

La saison 5 de Stranger Things a été confirmée par les créateurs Matt et Ross Duffer, pour le plus grand plaisir des fans de la série Netflix. Il s’agira de la dernière saison de la série, qui comportera 8 épisodes et devrait sortir en 2024 ou en 2025.

Autre série Netflix à succès, The Witcher, dont la troisième saison est actuellement en cours de production. Nous ne connaissons pas encore la date de sortie officielle mais il se pourrait que les fans n’aient que quelques mois à attendre avant de découvrir la suite des aventures de Geralt (Henry Cavill) et des autres personnages de la série.

Sur Disney+, c’est la série The Mandalorian qui fera bientôt son grand retour avec une troisième saison plus sombre que jamais. La série sortira en 2023 et devrait être composée de huit épisodes. La bande-annonce a déjà été dévoilée et promet beaucoup d’action, donc n’hésitez pas à aller la visionner dans notre actu dédiée.

