Les programmes populaires de Netflix, le mot « Jedi » fait débat, 30000€ pour une figurine Warhammer 40K, le récap’

Netflix dévoile officiellement ses programmes populaires, films et séries, l’acronyme « Jedi » ne plait pas au média Scientific American, la figurine rare Thunderhawk de l’univers Warhammer 40 000 vient d’être vendue 30 000 € sur Ebay, c’est le récap’ du jour.

LES FILMS ET SÉRIES LES PLUS REGARDÉS SUR NETFLIX

Netflix fait preuve de plus de transparence que ses concurrents en levant le voile sur ses programmes les plus populaires. Lors de la Vox Media Code Conference, Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a en effet dévoilé deux listes : la première évoque les grands succès du service basés sur le temps de visionnage dans une fenêtre de 28 jours et la seconde dresse le nombre de comptes s’étant attardé sur un programme pendant deux minutes sur le même laps de temps. Rendez-vous sur notre actu pour découvrir en détail les films et séries les plus populaires du service de streaming.

Lire > Netflix dévoile ses films et séries les plus regardées

Stranger Things est très populaire – Crédit : Netflix

Star Wars : l’acronyme « Jedi » fait débat !

Le mot Jedi, souvent utilisé pour « justice, équité, diversité et inclusion » et désormais répandu dans le langage populaire, s’invite au fil des années dans de nombreux domaines. Cela ne semble pas plaire au média Scientific American qui considère que ce terme pourrait au final nuire sérieusement à qui l’utiliserait. […] Star Wars est certes une franchise populaire, mais elle divise les gens. Identifier nos initiatives avec ce mot peut rapprocher du fandom, de la fabrication implicite de groupes internes et externes » tente ainsi d’expliquer le média. De nombreux internautes n’ont pas hésité à s’exprimer sur les réseaux sociaux, considérant que ce débat était ridicule et que les scientifiques devraient avoir d’autres priorités.

Lire > Star Wars : « Jedi », un acronyme problématique pour certains

Jedi, un mot problématique ? – Crédit : LucasFilms

30000€ pour la figurine Warhammer 40000 Thunderhawk

Warhammer 40 000 est l’une des franchises du jeu de table les plus populaires dans le monde. Emil « Squidmar » Nyström, un spécialiste des figurines Warhammer 4K, vient d’établir un nouveau record de vente pour une figurine. Il a assemblé et peint le Thunderhawk, un transport de troupes pour Space Marines, puis l’a vendu aux enchères sur eBay à un magasin de jouets australien pour la somme faramineuse de 30 000 euros. Ce prix s’explique par la rareté de la figurine, un modèle entièrement métallique datant de 1997 et particulièrement imposant. La figurine sera désormais exposée dans un magasin de jeux à Melbourne appelé The House of War.

Lire > La figurine la plus chère de Warhammer 40K a été vendu 30 000 € aux enchères sur ebay