Les robotaxis klaxonnent la nuit à San Francisco, les voisins n’en peuvent plus

À San Francisco, la startup Waymo propose désormais les services de ses robotaxis à toute la population. Cela nécessite plus de véhicules qu’auparavant, qui doivent se garer quelque part la nuit quand le volume de commandes baisse. Cela amène son lot de problèmes.

Crédit : Waymo

À San Francisco, les robotaxis circulent librement depuis quelques années. La société Waymo est à la pointe de cette innovation, avec quelques ratés comme celui de cette voiture autonome coincée qui a pris la fuite à l’arrivée du support technique. Depuis, Waymo a ouvert son service à tous les habitants de San Francisco, ce qui nécessite une flotte de véhicule bien plus importante, amenant d’autres cafouillages.

Les robotaxis de Waymo font du bruit dans leur parking la nuit

Sophia Tung, une habitante de la ville, témoigne d’un gros problème de voisinage lié à tous ces véhicules sortis d’un film de science-fiction. Dans les pages de The Verge, elle explique que Waymo a pris possession d’un parking entier en face de chez elle : c’est là où l’entreprise envoie ses robots-taxis pendant leur courtes pauses, notamment la nuit.

La Franciscanaise a depuis mis en place un livestream 24 heures sur 24 à l’aide d’un mini-PC et d’une webcam. Accompagné d’une bande-son de hip-hop lofi relaxant, il est possible d’aller voir ce que font les voitures Waymo à tout moment de la journée.

La journée, le parking est généralement calme. Mais quand les voitures n’ont plus de travail et reviennent se garer, c’est là que les problèmes commencent pour le voisinage. En effet, les véhicules reviennent généralement aux alentours de 4 heures du matin explique Mme Tung. Dans une vidéo montrant le parking la nuit, les voitures dansent un ballet exaspérant de stationnements, accompagnés de coups de klaxon.

La femme se plaint d’une voix endormie : “Il est p***** de 4 heures du matin, à l’aide.” Sophia Tung se décrit comme partisane de la micromobilité et n’est pas contre la présence des robotaxis. “Honnêtement, c’est amusant de voir les voitures aller et venir“, déclare-t-elle à The Verge. Cependant, “c’est vraiment les coups de klaxon qui doivent arrêter“.

Waymo indique que que dans certains scénarios, ses véhicules peuvent brièvement klaxonner en se garant dans les parkings. L’entreprise travaille maintenant à corriger le problème. C’est beaucoup moins gênant en tous cas que les voitures autonomes de Cruise qui provoquent des embouteillages à San Francisco.