Les voitures électriques françaises ne plaisent pas, Peugeot est le pire constructeur selon cette étude

Tesla domine le classement de satisfaction des propriétaires de voitures électriques avec 71 % de recommandations positives

Les constructeurs français sont en dernière position, Peugeot n’obtenant que 3 % d’avis positifs contre 62 % d’avis négatifs

Les principales critiques concernent les problèmes logiciels et de connectivité des véhicules électriques

Les constructeurs français comme Renault n’hésitent plus à produire des voitures électriques, preuve du succès de ces modèles. Malgré tout, les firmes de l’Hexagone ont encore du mal à convaincre selon une récente enquête menée par Uscale auprès de 4 699 conducteurs de véhicules électriques en Allemagne, Autriche et Suisse.

Tesla en tête au niveau de la satisfaction des clients

L’enquête révèle des disparités significatives dans la satisfaction des propriétaires selon les marques. Cette étude vise à déterminer le niveau de contentement des utilisateurs et leur propension à recommander leur marque de voiture électrique à leur entourage.

Les résultats de cette enquête mettent en lumière une hiérarchie claire parmi les constructeurs automobiles. Tesla se hisse en tête du classement avec un taux de recommandation impressionnant de 71 %, contre seulement 5 % d’avis négatifs. Cette performance témoigne de la forte appréciation des propriétaires pour les modèles du constructeur américain malgré la forte percée de l’un de ses concurrents principaux, BYD, en 2024.

Porsche suit de près en deuxième position, affichant un taux de recommandation de 64 %. La marque allemande de luxe semble donc satisfaire une large majorité de ses clients dans le segment électrique. BMW complète le podium avec des chiffres similaires, confirmant la domination des marques premium dans ce classement.

Une situation alarmante pour les constructeurs français

Malheureusement, le bas du tableau révèle une situation alarmante pour les constructeurs français. Peugeot se trouve à la dernière place du classement, avec des chiffres qui interpellent : seulement 3 % des propriétaires de véhicules électriques de la marque les recommanderaient, tandis que 62 % expriment un avis négatif. Citroën ne fait guère mieux : la marque récemment empêtrée dans une affaire de rappel massif à cause de ses airbags défectueux se positionne juste au-dessus avec respectivement 4 % d’avis positifs et 59 % d’avis négatifs.

Les principales critiques formulées par les propriétaires mécontents concernent des problèmes logiciels et de connectivité. Ces retours montrent qu’il y a encore de nombreux défis pour les constructeurs français dans leur transition vers l’électrique, notamment en termes de fiabilité et d’expérience utilisateur.

Cette enquête souligne les disparités importantes entre les différents acteurs du marché des véhicules électriques. Alors que certaines marques, principalement positionnées sur le segment premium, semblent avoir réussi à convaincre leurs clients, d’autres, en particulier les constructeurs français, font face à des obstacles majeurs pour améliorer la satisfaction de leurs utilisateurs.

L’enquête met également en évidence les attentes croissantes des consommateurs en matière de véhicules électriques, non seulement au niveau des performances et de l’autonomie, mais aussi de fiabilité et d’intégration technologique. Les constructeurs redoublent d’efforts pour répondre à ces exigences et convaincre des consommateurs de plus en plus informés et exigeants.