L’Europe face à la montée des fraudes numériques, les pays les plus touchés

Les entreprises européennes sont de plus en plus exposées aux cybermenaces. Celles-ci peuvent bloquer leurs systèmes informatiques, détruire des données ou révéler des informations confidentielles.

© Unsplash

En 2024, une entreprise européenne sur cinq victime d’une cyberattaque

D’après Eurostat, plus d’une entreprise sur cinq a été victime d’un incident de cybersécurité en 2024. La Finlande est le pays le plus touché, avec 42 % des entreprises concernées. La Pologne (32,5 %) et Malte (29 %) suivent, tandis que l’Autriche (11,5 %) et la Slovénie (11,6 %) restent les moins affectées.

Certains secteurs sont plus visés que d’autres. L’énergie arrive en tête (29 % des attaques), suivie par l’informatique et la communication (28 %), les activités scientifiques et techniques (27 %), l’immobilier (25 %) et la gestion de l’eau et des déchets (24 %).

Mais les entreprises ne sont pas les seules cibles

Les particuliers craignent eux aussi les cyberattaques. Selon une étude de Mastercard menée en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, la moitié des consommateurs pensent qu’ils seront un jour victimes d’une fraude en ligne. Plus d’une personne sur deux (53 %) dit s’inquiéter de la sécurité numérique chaque semaine.

En moyenne, 77 % des personnes interrogées ont déjà été visées par une tentative de cyberescroquerie au cours de l’année. L’Espagne est le pays le plus touché (81 %). Les Espagnols sont aussi les plus nombreux à vouloir être mieux formés contre ces menaces (83 %). En comparaison, seuls 58 % des Français et 61 % des Allemands partagent cette inquiétude.

Les consommateurs de plus en plus méfiants face à l’IA

Aujourd’hui, la principale crainte des consommateurs concerne les contenus créés par l’intelligence artificielle. Ces faux messages, vidéos ou images sont de plus en plus réalistes. Pourtant, seuls 8 % des Européens pensent pouvoir repérer une fraude générée par l’IA. Les Italiens sont les moins confiants (6 %), tandis que 11 % des Allemands et des Britanniques se sentent un peu mieux préparés.

Les arnaques les plus fréquentes concernent les achats en ligne (32 %), suivis des fraudes liées aux investissements ou aux cryptomonnaies (27 %), de l’usurpation d’identité (25 %) et des arnaques sentimentales (24 %). Environ 19 % des personnes ont aussi été trompées lors de réservations de voyage ou d’achats de billets.

Malgré ces risques, 69 % des Européens disent avoir davantage confiance dans leurs banques que dans leurs propres capacités à se protéger. Pourtant, beaucoup hésitent à parler de leurs mésaventures : 52 % auraient honte d’avoir été victimes d’une fraude, et 44 % n’en parleraient à personne.

Pour se défendre, la plupart adoptent quelques bons réflexes : vérifier l’expéditeur d’un message (65 %), utiliser des mots de passe forts (60 %) et se méfier des contacts inconnus (61 %). D’autres mesures, comme l’authentification à deux facteurs (56 %), les logiciels de sécurité (55 %), la biométrie (47 %) et les VPN (46 %), restent encore trop peu utilisées.

Source : EuroNews