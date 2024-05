Lidl baisse fortement le prix de Monsieur Cuisine Connect, premiers arrivés, premiers servis

© SilverCrest

Lidl plaît particulièrement pour ses prix bas sur l’alimentaire, raison pour laquelle les Français la désigne comme l’enseigne améliorant le plus leur pouvoir d’achat en 2023 devant Leclerc, selon un baromètre Opinionway.

Lidl se démarque également auprès des consommateurs pour ses produits d’électroménager et son outillage de jardinage accessible. Son produit phare reste Monsieur Cuisine Smart, le robot multifonction souvent en rupture de stock en raison de sa popularité. Pendant quelques jours, Lidl va drastiquement baisser le prix de Monsieur Cuisine Connect, alors c’est le moment d’en profiter.

Le prix de Monsieur Cuisine Connect baisse de plus de 50 % chez Lidl

Si vous lorgnez sur Monsieur Cuisine Connect depuis un moment, voilà une bonne occasion de vous le procurer à petit prix. Dès le lundi 3 juin, le prix du robot multifonction passe de 399 € à seulement 175 €, soit plus de 50 % de réduction.

Évidemment, il ne devrait pas y en avoir pour tout le monde, comme lorsque Lidl remboursait 100 000 Monsieur Cuisine Smart. Dans son catalogue « les bonnes affaires du 30/05 au 03/06 », Lidl précise que les consommateurs pourront profiter de l’offre dans la limite des stocks disponibles. A priori, il faudra forcément vous rendre en magasin, car le prix du robot en ligne devrait rester inchangé.

À lire > Lidl Monsieur Cuisine Smart (2021) : date de sortie, prix et nouveautés du nouveau robot cuisine

Le Monsieur Cuisine Connect de SilverCrest possède une puissance de 1100 W et une capacité de 4,5 L. Son mode Cooking Pilot vous permet de choisir une recette et de suivre sa préparation étape par étape sur l’écran. Le robot gère automatiquement la cuisson.

Attention, notez que ce modèle ne possède pas de poignée, contrairement à la version Smart, plus puissante et plus onéreuse. Si vous passez à côté de l’offre promotionnelle sur la version Connect, sachez que Monsieur Cuisine Édition Plus est toujours disponible en stock à 229 € sur le site de Lidl.