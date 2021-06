LinkedIn dément la fuite de données exposant les profils de 700 millions d’utilisateurs

Les informations concernant environ 700 millions d’utilisateurs du site LinkedIn de Microsoft seraient actuellement vendues en ligne sur le Dark Web. Il s’agirait d’une fuite massive, puisque près de 92 % des utilisateurs seraient concernés.

LinkedIn – Crédit : inlytics / Unsplash

Les données auraient été obtenues par un pirate informatique qui a exploité l’API officielle de LinkedIn. Celui-ci aurait ensuite mis en ligne les informations d’un échantillon d’un million d’utilisateurs. Parmi celles-ci, on retrouverait notamment :

Adresses e-mail

Noms complets

Numéros de téléphone

Adresses physiques

Enregistrements de géolocalisation

Nom d’utilisateur et URL du profil LinkedIn

Expérience et antécédents personnels et professionnels

Sexe

Autres comptes de médias sociaux et noms d’utilisateur

Heureusement pour les utilisateurs, aucun mot de passe ne serait inclus. Cependant, il s’agit tout de même de données précieuses qui peuvent être utilisées pour usurper l’identité des utilisateurs et créer des campagnes de « phishing » ou hameçonnage. De son côté, Facebook avait également fait l’objet d’une fuite similaire en avril, puisque les données personnelles de plus de 500 millions d’utilisateurs étaient accessibles en ligne. Plus récemment, c’est le réseau social sélect Clubhouse qui s’était aussi fait voler des données de 1,3 million de comptes.

Selon LinkedIn, les informations divulguées ne sont pas privées

« Nos équipes ont enquêté sur un ensemble de données LinkedIn présumées qui ont été mises en vente. Nous voulons être clairs sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une violation de données, et qu’aucune donnée privée de membre de LinkedIn n’a été exposée. », a déclaré LinkedIn dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que des fuites de données de cette envergure touchent le site de réseautage. En effet, il a déjà fait l’objet de deux violations depuis le début de l’année, dont un piratage massif au cours duquel les données de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn ont été extraites du site et vendues en ligne. D’après le site de Microsoft, les données publiées dans cette nouvelle fuite correspondraient aux données qui avaient déjà été divulguées par le passé.

Source : LinkedIn