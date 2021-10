L’iPhone 13 Pro coûte plus cher à produire que le Galaxy S21+

L’iPhone 13 Pro d’Apple est plus cher à fabriquer que le Galaxy S21+ de Samsung. Les deux smartphones haut de gamme sont pourtant vendus à seulement 50 $ de différence, l’iPhone 13 Pro étant le plus cher. La marge de Samsung est donc plus importante.

L’iPhone 13 Pro est sorti le 24 septembre dernier aux côtés de l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro Max. Les spécialistes de TechInsights ont démonté l’iPhone 13 Pro pour analyser le coût de ses composants et ainsi déterminer son prix de production. D’ailleurs, iFixit a aussi démonté l’iPhone 13 avant de s’apercevoir que Face ID est automatiquement désactivé quand l’écran est remplacé.

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max – Crédit : Apple

D’après les résultats de TechInsights, l’iPhone 13 Pro coûte plus cher à produire que son prédécesseur, l’iPhone 12 Pro. Sa fabrication est aussi plus onéreuse que celle du Samsung Galaxy S21+. Pourtant, les deux smartphones sont vendus à un prix presque similaire aux États-Unis. L’iPhone 13 Pro (256 Go) est à 1099 $ et contre 1049 $ pour le Galaxy S21 (256 Go).

L’iPhone 13 Pro est aussi plus cher à fabriquer que l’iPhone 12 Pro

En France, le Galaxy S21+ sorti début 2021 coûte 1109 € pour la version avec 256 Go de stockage. L’iPhone 13 Pro est quant à lui vendu au prix de 1270 € en 128 Go. Selon TechInsights, le coût de production de l’iPhone 13 Pro est estimé à 570 $. Cela ne prend évidemment pas en compte les coûts de la main d’œuvre, de l’expédition, du logiciel, etc.

L’iPhone 13 Pro se vend donc 1,9 fois son coût de fabrication. En comparaison, le Samsung Galaxy S21+ coûte 508 $ à produire et il se vend plus de 2 fois ce prix-là. D’ailleurs, le Samsung Galaxy S21 Ultra coûte moins cher à fabriquer que le Galaxy S20 Ultra.

Les résultats de TechInsights confirment donc que la marge de Samsung est supérieure à celle d’Apple, du moins pour le Galaxy S21+ 256 Go. Cela est d’autant plus étonnant que la firme de Cupertino est réputée pour avoir généralement de grosses marges. Le graphique ci-dessous détaille les coûts de production estimés de l’iPhone 13 Pro, de l’iPhone 12 Pro et du Galaxy S21+. Encore une fois, ces prix ne prennent en compte que les composants des smartphones.

Les coûts de production estimés des iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro et Galaxy S21+ – Crédit : TechInsights

Source : phoneArena