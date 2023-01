Prévu pour septembre prochaine, l’iPhone 15 Pro Max pourrait surclasser l’iPhone 15 Pro sur plusieurs aspects. Outre un objectif périscopique du plus bel effet, le modèle le plus haut de gamme devrait se montrer plus performant que son collègue, selon une nouvelle fuite.

Un concept d’iPhone 15 Pro Max © Antonio De Rosa

Au fil des mois, les technophiles se font un plaisir de découvrir les spécifications des futurs smartphones à la pomme. Alors que leur lancement est programmé pour la rentrée prochaine, nous avons déjà établi un portrait-robot des iPhone 15 dans notre dossier recensant toutes les fuites. L’iPhone 15 Pro Max pourrait notamment s’appeler iPhone 15 Pro Ultra. Il se distinguerait de son homologue Pro grâce à des spécifications supplémentaires à l’instar d’un capteur périscopique qui offrira un meilleur zoom.

Sous le capot, les iPhone 15 et 15 Plus devraient être équipés de la puce A16 Bionic. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seraient quant à eux propulsés par la puce A17 Bionic. Pourtant, le second cité aurait des performances décuplées par rapport à son homologue.

En quoi l’iPhone 15 Pro Max sera plus performant que l’iPhone 15 Pro ?

Dans une fuite qui évoque l’iPhone 15 et iOS 17, LeaksApplePro indique que l’iPhone 15 Pro Max sera doté d’un logiciel de traitement d’image plus avancé que son collègue. De quoi lui permettre de mieux gérer les capacités de zoom offert par le nouvel objectif périscopique prévu. Par ailleurs, le leaker affirme que l’iPhone 15 Pro Max pourrait offrir un meilleur système de refroidissement que l’iPhone 15 Pro.

Dans les faits, cela pourrait améliorer sensiblement les performances globales de l’A17 Bionic. Le smartphone le plus haut de gamme pourrait fonctionner à des vitesses de pointe pendant plus longtemps que le modèle Pro.

Évidemment, ces informations proviennent de fuites dévoilant des détails posssiblement incomplets sur un produit encore en développment. Elles devraient se confirmer ou s’infirmer à mesure que nous nous rapprocherons du lancement officiel de l’iPhone 15 Pro Max qui s’annonce comme l’iPhone le plus cher de l’histoire.

Source : How to Solve