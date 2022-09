Un iPhone 15 Ultra remplacerait le Pro Max l’année prochaine

L’iPhone 14 Pro Max dont le bug de la caméra qui tremble et grince a été corrigé dans une dernière mise à jour pourrait bien être le dernier modèle Pro Max. En effet, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait prévu de lancer un iPhone 15 Ultra. Il prendrait la place de l’iPhone 15 Pro Max l’année prochaine. Ce serait donc le modèle le plus cher et le plus grand de la lineup en 2023.

L’iPhone 14 Pro Max © Jeremy Bezanger / Unsplash

L’iPhone 15 Ultra marquerait une refonte majeure du design depuis l’iPhone 12 en 2019. D’après Mark Gurman, l’iPhone 15 Ultra aurait des « changements importants » et notamment un port USB-C au lieu du port Lightning. L’iPhone 14 a conservé le port Lightning cette année. Le modèle Pro a néanmoins introduit la Dynamic Island que vous pouvez aussi installer sur Android.

Un iPhone 15 Ultra pour accompagner l’Apple Watch Ultra ?

Depuis 2019, Apple sépare ses iPhone en deux gammes distinctes : les modèles standards et les modèles Pro. Les noms « Pro » et « Pro Max » sont donnés aux iPhone plus grands, plus puissants et donc plus onéreux de la gamme. Cette année a marqué le retour de l’iPhone Plus, un nom que la firme de Cupertino n’avait pas utilisé depuis 2017.

Abandonner le Pro Max au profit d’un modèle Ultra permettrait donc à Apple d’introduire un nouveau design. De plus, il ne faut pas oublier que la firme vient de lancer une Apple Watch Ultra plus résistante et dotée d’une meilleure autonomie que les montres à la pomme. Ce serait donc logique que la gamme « Ultra » s’étende à l’iPhone l’année prochaine.

Pour le moment, nous avons encore peu de détails sur cet iPhone 15 Ultra. Mark Gurman n’a effectivement pas donné plus de précisions. En plus du port USB-C qui sera obligatoire sur les nouveaux smartphones en Europe à partir de 2024, l’iPhone 15 devrait conserver la Dynamic Island. Cette fonctionnalité d’encoche dynamique sera d’ailleurs disponible sur tous les iPhone d’ici l’année prochaine.

Source : Engadget