L’iPhone va vous faire perdre du poids en détectant votre nourriture

Perdre du poids avec l’iPhone ? C’est la nouvelle idée d’Apple ! La firme de Cupertino a déposé un brevet présentant une technologie qui détecte la mastication puis analyse les aliments via l’appareil photo. Le but est de calculer l’apport calorique précis pour adopter un meilleur régime alimentaire.

Apple n’a jamais caché son intérêt pour la santé. Ses technologies se destinent à la surveillance du bien-être des utilisateurs comme l’Apple Watch qui a récemment sauvé une vie. Mais la firme de Cupertino pourrait aller plus loin avec sa fameuse gamme d’iPhone. Selon un brevet déposé par le constructeur, le smartphone irait plus loin en détectant la mastication pour aider les utilisateurs à perdre du poids et faire de meilleurs choix alimentaires.

Améliorer la perte de poids et le comportement alimentaire

Apple a déposé un brevet concernant un « compteur de calories en réalité augmentée ». Cette technologie pensée par la firme de Cupertino doit détecter la mastication puis déterminer la nourriture mangée. Une fois les aliments détectés, l’iPhone va fournir des conseils et autres critiques. Le brevet ne révèle pas quel genre de conseils pourrait délivrer l’iPhone. Pourquoi un tel projet ? Selon Apple, « de nombreux facteurs contribuent à l’inexactitude du comptage des calories. Par exemple, la taille des portions peut être difficile à mesurer lorsqu’on mange au restaurant ».

Résultat ? Le compte est calories est inexact selon la firme de Cupertino. Ce qui freine la perte de poids ou le dosage précis des médicaments, notamment. L’achat de portions individuelles avec un compte exact des calories est « coûteux et peu pratique » selon Apple. Le constructeur précise également, pour parler écologie, que cette pratique « entraîne une quantité excessive de matériaux d’emballage ».

Comment fonctionne le brevet déposé par Apple ?

Face à cette constatation, Apple pense que l’iPhone peut améliorer le comportement alimentaire des utilisateurs. Le constructeur décrit plus précisément le fonctionnement de son idée : « Il s’agit de détecter, au moyen d’un microphone, la mastication. Puis en réponse à la détection de ce bruit, déclencher le fonctionnement de l’appareil photo pour obtenir des données d’image capturant un produit alimentaire ».

L’image est ensuite analysée pour déterminer « le volume du produit alimentaire sur la base de la mesure de mastication ». L’iPhone sait donc le nombre de haricots dans votre assiette, par exemple, pour déterminer l’apport calorique précis.

Apple reste tout de même lucide en expliquant dans son brevet qu’une telle technologie est complexe à mettre en œuvre. Le constructeur précise que d’autres éléments pourront compléter les données. Par exemple, une localisation associée à l’image indiquant un restaurant précis pour utiliser le menu du lieu dans l’identification.

Rappelons que le dépôt d’un brevet ne rime pas avec mise en vente sur le marché. Apple peut très bien adopter cette idée, la modifier ou même l’abandonner. Les constructeurs en déposent souvent qui ne voient jamais le jour !