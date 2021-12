L’ISS se prépare progressivement à laisser la place aux entreprises privées. Lesquelles ?

La NASA espère de cette manière stimuler le développement accru de l’industrie spatial. Ceci, à la fois pour aider et améliorer les opérations actuelles et pour lancer de nouveaux projets autonomes.

La NASA dispose d’environ 561 millions de dollars pour investir dans ces stations spatiales privées. Cela devrait aider l’agence à poursuivre ses recherches après la retraite inévitable de la Station spatiale internationale. L’exploitation de la Station spatiale internationale devrait prendre fin d’ici 2030, voire avant. L’avenir des astronautes américains passant du temps en orbite dépend donc de ces stations privées.

Station spatiale internationale vu a partir de la navette spatiale. – Crédits : NASA

L’objectif est alors que des stations privées prennent le relais, mettant fin aux coopérations internationales en cours sur l’ISS, notamment avec la Russie dont certaines initiatives posent des problèmes. Le dernier en date étant les débris consécutifs a l’envoi d’un missile.

Deux stations spatiales sont actives a l’heure actuelles

Il existe actuellement deux stations spatiales occupées en orbite terrestre basse (à moins de 2 000 km au-dessus de la surface de la Terre), toutes deux appartenant à des agences spatiales. La Station spatiale internationale (ISS) qui vieilli mal et trop vite est occupée depuis novembre 2000 avec une population typique de sept membres d’équipage. Le premier module de la station chinoise Tiangong a été lancé en avril 2021, et est occupé par intermittence par trois membres d’équipage.

Starlab

Nanoracks est la société spatiale commerciale qui est à l’origine de ce projet. Elle a déjà envoyé plus de 1 300 outils de recherche et petits satellites vers l’ISS. La station Starlab s’intéressera aussi aux activités touristiques en plus de la recherche scientifique. Jusqu’à quatre astronautes pourraient occuper la station. La station spatiale privée sera bientôt mise en orbite, en 2027.

Blue Origin

En octobre, l’entreprise Blue Origin de Jeff Bezos a confirmé son intention de construire la station Orbital Reef. Il s’agira d’une station en orbite terrestre basse développée, détenue et exploitée commercialement. Elle sera construite en partenariat avec Boeing, Redwire Space, Sierra Space, Genesis Engineering Solutions et Arizona State University. La station devrait être capable d’accueillir jusqu’à 10 personnes dans un premier temps. Ce projet verra son exécution se dérouler au cours des dix prochaines années.

Axiom Station

La station offrira un accès aux chercheurs, aux astronautes et aux touristes. Le projet prévoit de créer une capsule de luxe dont l’architecture intérieure va être conçue par Philip Stark. D’ici 2028, les modules Axiom seraient prêts à se détacher de l’ISS, permettant la recherche en microgravité, la fabrication et les tests de survie. Le premier module prévoit une capacité d’accueil de quatre personnes. Le deuxième module en projet devant doubler cette capacité.

Lunar Gateway

La station hébergera les astronautes avant qu’ils n’atterrissent sur la surface lunaire, à l’aide d’un système d’atterrissage humain. Le premier module devrait être lancé en 2024 et orbitera autour de la lune.

Station lunaire Chine-Russie

Plus tôt cette année, la Chine et la Russie ont dévoilé leur projet de construction de la Station internationale de recherche lunaire. La proposition consiste à envoyer plusieurs missions chinoises et russes sur la Lune sur une période de 15 ans.

Nanoracks et l’entreprise bénéficiant le plus de soutien de la part de la NASA avec 160 millions de dollars, tandis que Blue Origin a déjà reçu 130 millions de dollars. L’agence spatiale américaine s’attend avec l’intervention du secteur privé à une réduction de ses frais d’environ un milliard de dollars.

