L’obscurité causée par la chute de l’astéroïde au temps des dinosaures a éteint la vie sur Terre en neuf mois

De nouvelles études viennent de démontrer que la chute de l’astéroïde au temps des dinosaures n’était que la première étape de l’apocalypse qui a suivi qui a totalement déstabilisé l’écosystème en place à cette époque. L’impact du corps céleste a engendré d’énormes feux de forêt inarrêtables et ce sont les fumées générées et les suies qui sont la cause principale de l’extinction de la vie sur Terre et des changements environnementaux.

Image illustrant l’astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures de la Terre – Source : Pixabay

La lumière du soleil est une des composantes indispensables pour que la vie sur Terre soit possible. Or, les fumées épaisses étant si importantes qu’elles ont tout simplement bloqué cette lumière, empêchant ainsi la vie de se développer. De plus, ces fumées étant bien entendu très toxiques, l’air était devenu irrespirable et il n’aura fallu que neuf mois pour que la plus grande partie des espèces vivantes disparaissent.

La plus grande partie des espèces tuées dès l’impact de l’astéroïde

Cet évènement a eu lieu il y a environ 66 millions d’années. Au moment de l’impact, la plus grande partie des espèces a immédiatement disparu. S’il n’y avait pas eu tant de fumées, de cendres et autres particules toxiques qui ont enveloppé la plus grande partie de la Terre, alors beaucoup d’espèces auraient peut-être pu survivre. Mais au contraire, il aura suffi de quelques mois pour que doucement quasiment toute vie disparaisse.

L’écosystème qui était en place s’est lui aussi effondré car la photosynthèse ne se faisait plus. On estime que 75% de la vie sur Terre a été étouffée par les conséquences de la chute de cet astéroïde et notamment tous les dinosaures aviaires.

C’est peut-être grâce à cette apocalypse que nous sommes ici aujourd’hui

Après cette période sombre de l’histoire de notre planète, tout a dû recommencer quasiment à zéro. Doucement la lumière est revenue et la vie a timidement pu relancer son cycle naturel. Contrairement aux espèces qui habitaient la Terre avant l’impact de l’astéroïde de nouvelles formes de vie sont apparues et celles qui ont échappé à leur extinction ont continué à se développer en s’adaptant à un nouvel environnement totalement bouleversé.

L’endroit de l’impact de l’astéroïde est connu, son cratère se trouve dans le Golfe du Mexique près de la péninsule du Yucatan. Ce cratère fait environ 150 km de diamètre et on estime que celui de l’astéroïde était d’environ 7.5 km quand il s’est écrasé sur la planète à plus de 44 000 km/h.

