Locke & Key : pourquoi la série Netflix n’est pas complètement fidèle au comics ?

La série Locke & Key, adaptation du comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, est devenue en quelques mois le nouveau « Stranger Things » de Netflix. Pourtant, le show n’est pas tout à fait fidèle à l’œuvre originale. Mais les showrunners avaient leurs raisons.

L’adaptation pour le petit écran penche en effet plus vers la fantasy que l’horreur. Mais cela ne dérange pas l’auteur Joe Hill. Il a entièrement confiance en son showrunner Carlton Cuse, qui a une longue expérience en matière de série télévisée à succès. Cuse a notamment travaillé sur Lost, Bates Motel, The Strain, ou encore Colony. Selon Joe Hill, le scénariste a bien étudié les précédentes tentatives d’adaptations. Ces dernières années, un film et une série développés par la Fox et Hulu ont en effet été abandonnés, jusqu’à ce que Netflix reprenne le projet en 2018.

Moins d’horreur, plus de fantasy

Et la clé du succès se trouvait visiblement dans l’équilibre entre horreur et fantasy. « Les versions précédentes de Locke & Key étaient moitié horreur et moitié fantasy. Et la version Netflix est un quart d’horreur, trois quarts de fantaisie, et cela semble être le bon mélange chimique pour la télévision. », explique Joe Hill dans une interview à Comic Book. La violence et le gore que l’on trouve dans les comics ont donc largement été atténués dans la série, rendant Locke & Key accessible à un public plus familial. Hill semble approuver complètement ce choix. « J’adore ce qu’est devenue la série », déclare-t-il.

La recette semble en tout cas avoir bien fonctionné. La série a trouvé son public sur Netflix, qui a renouvelé le show pour une deuxième saison un mois seulement après sa sortie. Les showrunners ont confirmé avoir déjà débuté l’écriture, mais la crise pandémique risque de retarder le tournage. Locke & Key ne reviendra certainement pas sur Netfix avant l’été ou l’hiver 2021.

