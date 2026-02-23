Logitech MX Keys S : le clavier star de la bureautique profite d’une très belle promo sur Amazon !

Le Logitech MX Keys S est actuellement proposé à 78 € au lieu de 119,99 € sur Amazon ! Profitez d’une baisse de plus de 40 € sur l’un des claviers sans fil les plus populaires pour la bureautique et le travail au quotidien.

Sur le segment des claviers premium, la série MX de Logitech s’est imposée comme une référence. Très présent sur les bureaux des professionnels, des freelances et des créatifs, le MX Keys est souvent cité parmi les meilleurs claviers pour travailler longtemps sans fatigue. Il est notamment plébiscité pour sa frappe confortable et son ergonomie des plus soignée.

Nous avons d’ailleurs testé la version mini de ce clavier.

Le MX Keys S reprend cette formule éprouvée en l’améliorant avec un rétroéclairage intelligent et davantage de personnalisation. À 78 € au lieu de 119,99 €, il devient particulièrement attractif pour celles et ceux qui cherchent un clavier fiable et polyvalent.

Découvrir l’offre

Une frappe confortable et silencieuse pensée pour la productivité

Le Logitech MX Keys S mise sur des touches concaves inspirées des claviers d’ordinateur portable, conçues pour épouser la forme des doigts et offrir une frappe rapide, précise et silencieuse. Son format plat et légèrement incliné favorise une posture naturelle des poignets et est donc adaptée aux longues sessions de travail.

Le clavier est rétroéclairé intelligemment : les touches s’illuminent à l’approche des mains et ajustent automatiquement leur luminosité selon l’environnement. Via l’application Logi Options+, il est possible de créer des macros personnalisées afin d’automatiser certaines tâches répétitives et d’optimiser son flux de travail.

Découvrir l’offre

Multi-appareils, rechargeable et compatible tous OS

Le MX Keys S peut être associé à trois appareils simultanément et fonctionne sous Windows, macOS, Linux ou Chrome OS via Bluetooth ou le récepteur Logi Bolt fourni. Il est également compatible avec l’écosystème Logitech MX pour basculer facilement entre plusieurs dispositifs.

Rechargeable en USB-C, il offre jusqu’à 10 jours d’autonomie avec rétroéclairage activé, et jusqu’à 5 mois sans rétroéclairage. À 78 € au lieu de 119,99 €, ce modèle, considéré comme l’un des plus populaires en bureautique, constitue une excellente opportunité pour s’équiper d’un clavier premium à prix réduit.

À lire également : notre sélection des meilleurs claviers gaming