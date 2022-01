Logitech POP : ce nouveau clavier mécanique intègre des touches emoji personnalisables

POP Keys © Logitech

Qui n’a jamais rêvé de quitter une réunion Zoom avec l’emoji 😀 ou d’ouvrir le Gestionnaire de tâches avec 😭 ? Logitech vient de présenter sa nouvelle gamme POP qui incluent deux produits, un clavier méca et une souris sans fil.

Le premier est le POP Keys, un clavier mécanique compact qui dispose de 4 touches emoji personnalisables sur sa droite. Le deuxième est la POP Mouse, une souris sans-fil, là aussi très portable et assortie aux couleurs flashy du clavier, qui permet de taper un emoji à la volée, par simple appui sur un bouton.

Logitech POP, des emojis à portée de main

Les nouveaux claviers sont déclinés en trois modèles : Daydream, une teinte menthe aux accents jaune vif et lavande, Heartbreaker, qui se compose entièrement de nuances de rose et de rose, et Blast, un clavier jaune avec un mélange de touches noires et grises fort sympathique.

Le POP Keys est un clavier qui dipose des touches mécaniques circulaires, conçues, comme tout clavier méca, pour offrir un clic satisfaisant lorsque vous tapez. Le clavier prend en charge 12 nouveaux raccourcis FN, dont une touche pour la capture d’écran, pour muter le micro et d’autres pour les commandes multimédias.

Mais ce qui est original, c’est qu’il est livré avec 8 touches emojis que vous pouvez interchanger et disposer dans 4 emplacements réservés sur le côté droit sur clavier. Vous pouvez même attribuer vos propres raccourcis à ces touches à l’aide du logiciel Logitech Options (sur macOS et Windows uniquement).

POP Mouse © Logitech

La marque a également lancé la POP Mouse, assortie. Équipée d’un rouet Smartwheel, elle profite surtout d’un bouton juste en dessous qui permet de directement apposer l’emoji de votre choix. Logitech indique que ce dernier est toutefois personnalisable : vous pouvez par exemple l’utiliser pour un autre raccourci, comme capture d’écran. Elle peut s’utiliser en Bluetooth sur 3 appareils en simultané.

Pour l’instant, les deux produits ne sont affichés qu’en livre sterling sur le site de Logitech. Mais en allant jusqu’au paiement, le Pop Keys s’affiche à 96,54 € TTC et la Pop Mouse à 37,13 € TTC.

Source : Logitech