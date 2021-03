Après Lost, Josh Holloway retrouve JJ Abrams pour une nouvelle série HBO max

Entre JJ Abrams et HBO Max, c’est une histoire d’amour partie pour durer. En effet, la plateforme vient de confirmer un nouveau partenariat avec le réalisateur, lui commandant une nouvelle série baptisée Duster. Ce programme se déroulera dans les années 70 et mettra en scène « un pilote d’escapade courageux pour un syndicat du crime en pleine croissance, qui passe de terrible à follement, stupidement, dangereusement horrible ». Et pour ce nouveau projet, le réalisateur a décidé de faire appel à une vieille connaissance, Josh Holloway, héros de la série Lost.

Après le rôle emblématique de Sawyer, le comédien fera donc un retour inattendu sur le petit écran, espèrant que cette nouvelle série fera autant de bruit que les aventures des naufragés.

Le retour de Josh Holloway

Cette nouvelle série fait partie intégrante du contrat passé entre la Warner et Abrams. Ce dernier prévoit le développement de trois programmes exclusifs pour la plateforme HBO Max : Overlook, Justice League Dark et Duster. Concernant ce dernier, tout est encore au stade de projet et les créatifs commencent tout juste à se pencher sur le contenu de la série. En dehors de Josh Holloway, aucun casting n’a été pour l’heure confirmé.

Ce projet est décisif pour Holloway. En effet, le comédien est aux abonnés absents des grandes productions ces dernières années. Depuis Colony, l’acteur s’est contenté d’une apparition dans Mission Impossible : Protocole Fantôme. Côté télévision, il est apparu dans la série Intelligence, campant un analyste du renseignement. Mais depuis 2015, le comédien ne s’est pas fait remarquer. Duster pourrait lui permettre de renouer avec le succès et la reconnaissance populaire acquise dans Lost.

Pour relancer sa carrière, Holloway avait tenté un retour en force dans Histoires Fantastiques, sans grand succès. Le programme, toujours disponible sur Apple TV+ n’a pas vraiment rencontré son public. Pour l’heure, l’acteur doit se contenter de conventions fans, toujours centrées sur Lost.

Si ce nouveau projet estampillé JJ Abrams connaît le succès, Holloway pourrait donc retrouver sa gloire d’antan. Et l’acteur peut compter sur ses nombreux fans pour soutenir ce nouvel élan dans sa carrière déclinante.

