Malus écologique : les critères se durcissent au 1er mars 2025

La semaine dernière, la Commission mixte paritaire a approuvé le barème du malus écologique 2025 qui entre en vigueur le 1er mars : abaissement du seuil de déclenchement et augmentation du plafond.

En octobre 2024, l’Assemblée Nationale avait rejeté l’alourdissement du malus écologique au 1er janvier 2025 pour les véhicules thermiques (essence et diesel) mais la semaine dernière, la Commission mixte paritaire l’a finalement maintenu dans le projet de loi de finances 2025.

Une nouvelle mesure va donc toucher tous les automobilistes de véhicules neufs à partir du 1er mars 2025. Il s’agit de la taxe perçue lors de la première immatriculation de certains véhicules jugés trop polluants ou trop lourds.

Malus écologique pour les émissions de CO2 et pour le poids des véhicules

L’une des mesures tant redoutées est l’abaissement du seuil de déclenchement du malus écologique. Aujourd’hui, si le véhicule émet 118g de CO2/km, aucune taxe n’est appliquée, mais au 1er mars, il devra émettre 113g de CO2/km maximum au risque de devoir s’acquitter de 50 euros de malus écologique par gramme au-dessus du nouveau seuil. D’après les chiffres annoncés, plus de 53% des véhicules sont touchés par ce malus, et ils seront 66% en 2025, 72% en 2026 et 77% en 2027.

De plus, le plafond du malus passe de 60 000 à 70 000 euros pour les voitures émettant plus de 192 g de CO2/km. Et inversement proportionnel à l’abaissement du seuil de déclenchement de la taxe, le plafond du malus, lui va augmenter chaque année de 10 000 euros jusqu’à atteindre donc 90 000 euros en 2027.

La seconde mesure du malus écologique va aussi concerner les voitures électriques car elle concerne le poids du véhicule. Tout comme le seuil du déclenchement pour les émissions de CO2, le poids minimal va être abaissé, passant de 1,6 à 1,5 tonne, avec une facture de 10 euros par kilo supplémentaire. Notez que les véhicules électriques bénéficient d’un abattement de 600 kg à cause des batteries.

Ces mesures visent à inciter les automobilistes à passer à l’électrique de manière à mettre fin à la vente de nouvelles voitures essence et diesel d’ici 2035 pour réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre. Mais en durcissant également les conditions d’obtention du bonus écologique pour l’acquisition d’un véhicule électrique neuf, tout le monde n’est pas près de sauter le pas.