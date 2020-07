Marvel : il n’y aura bientôt presque plus de héros blancs dans les films et séries du MCU

Les héros de la saga Avengers Infinity étant pour beaucoup soit morts ou à la retraite, Marvel va devoir renouveler ses personnages phares du MCU. Et selon certaines sources, la relève sera définitivement placée sous le signe de la diversité.

L’avenir du MCU va connaître de grands changements. L’actrice Tessa Thompson a récemment annoncé plus de diversité, et il semblerait que les studios prennent cette valeur très à cœur. Beaucoup de héros blancs Marvel vont en effet laisser leur place à des personnages représentant mieux les minorités.

Nous savons déjà que Captain America a légué son bouclier à Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie. Ce dernier tiendra le premier rôle de la série Disney+ Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui débutera en août prochain. Selon des bruits de couloir à Hollywood, Miles Morales, héros de Spider-Man: New Generation, prendrait à terme la place du Peter Parker de Tom Holland. Sans oublier Black Panther, qui devrait à l’avenir passer le relais à Shuri. Il reste également à trouver la relève d’Iron Man, mort dans Avengers : Endgame. Marvel pourrait se tourner une fois de plus vers un personnage issu d’une autre ethnie. Dans le reboot de X-Men, le studio aurait également prévu de faire incarner le Professeur Xavier et Magneto par des personnes de couleur.

Les acteurs du MCU réclament eux aussi plus de diversité

Du côté des femmes, Carol Danvers serait bientôt remplacée par Monica Rambeau, une super-héroïne afro-américaine qui rejoint les Avengers dans les comics. Les autres futures nouvelles héroïnes du MCU connues sont Kate Bishop, apprentie de Hawkeye dans la série Disney+ à venir, Jane Foster, qui s’emparera de Mjolnir dans Thor Love & Thunder, et Yelena Belova, nouvelle Black Widow.

Les prochaines phases du MCU introduiront donc beaucoup de nouveaux personnages, représentant mieux la diversité de notre société actuelle. Dans une récente interview, Anthony Mackie (le Faucon), se plaignait d’avoir vu très peu de personnes de couleur sur les plateaux de tournage Marvel. L’acteur estime donc que les studios ont encore beaucoup d’efforts à faire. Car tel que l’a souligné Tessa Thompson dans ses récentes déclarations : « Les récits de comics montrent justement comment les différences des gens les rendent spéciaux. ».

