Marvel : Le film Wolverine vs Hulk introduirait la division Alpha dans le MCU

Le film Wolverine vs Hulk, qui serait en développement chez Marvel, pourrait réunir Logan et le géant vert avec la Division Alpha, ce groupe de super-héros canadiens seulement présents dans les comics.

Les fans de Marvel attendent avec impatience des nouvelles de Wolverine vs Hulk, mais ces dernières se font rares. Pour l’instant, il faut donc s’en tenir aux bruits de couloir. Le dernier en date nous vient de Mikey Sutton, spécialiste des scoops Marvel. Selon lui, les studios auraient pour projet d’introduire la Division Alpha dans le film.

L’intrigue de Wolverine vs Hulk serait inspirée des comics Immortal Hulk. Logan est un fugitif au Canada, et le gouvernement décide donc de lancer son équipe de justiciers à sa poursuite. Il s’agit de la Division Alpha, l’équivalent canadien des Avengers. Ces super-héros seraient assistés de Hulk, envoyé dans le Grand Nord pour traquer Wolverine. Sutton précise que la Division Alpha serait composé dans le film de Vindicator, Véga, Aurora, Puck, Sasquatch, Shaman et Harfang.

La Division Alpha bientôt dans une série Disney+ ?

Mais la Division Alpha se contenterait d’une simple apparition dans Wolverine vs Hulk. Selon Mikey Sutton, Marvel aurait en effet d’autres projets pour cette équipe, qui aurait plutôt un avenir sur le petit écran. Les studios prévoiraient ainsi de faire revenir la Division Alpha dans une série Disney+. « Le décor canadien sera nouveau et moins cher pour tourner, sans oublier que le casting est diversifié depuis le début, avec le premier super-héros ouvertement gay Véga de Marvel Comics. », déclare Sutton.

Pour l’instant, toutes ces informations sont toutefois à prendre avec des pincettes. Marvel n’a pas encore confirmé officiellement le film Wolverine vs Hulk. S’il a bien lieu, il ne fera donc pas partie de la phase 4, ni probablement de la phase 5 du MCU. Cette réunion entre le mutant et le géant vert serait néanmoins un bon moyen d’introduire les X-Men dans l’univers cinématographique Marvel. Le film Wolverine vs Hulk sortirait en effet avant l’éventuel reboot X-Men par Marvel. Mark Ruffalo y reprendrait son rôle de Hulk, mais Logan serait joué par un nouvel acteur, puisque Hugh Jackman a définitivement mis un terme à sa carrière de X-Men.

