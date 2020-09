PS5, Xbox Series X, PS4, PC… : Top des jeux les plus attendus de cette fin d’année 2020

Même si nous sommes déjà arrivées à la moitié de l’année 2020, et que bon nombre de jeux attendus sont déjà sortis, pas d’inquiétude, les quatre mois restants ont tout autant à offrir : au programme des AAA attendus depuis des années, des licences renouvelées et quelques jeux plus confidentiels qui ont su susciter la curiosité du public.

Marvel’s Avengers

Date de sortie : 4 septembre 2020

: 4 septembre 2020 Plateformes : PS4, Stadia, Xbox One. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X

PS4, Stadia, Xbox One. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X Editeur : Square Enix

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de ce blockbuster annoncé. Dans ce nouveau projet de Square Enix, un jeu d’action/aventure à la troisième personne vous incarnez les Avengers, un rêve pour tous les fans de la licence. Alliant modes solo et co-op, vous aurez le choix de vivre cette aventure en solitaire ou avec vos amis. Vous pourrez jouer les Avengers emblématiques comme Captain America, Hulk, Thor, Iron Man , Black Widow ou encore Miss Marvel. D’autres héros seront déblocables, comme Spiderman par exemple, et vous devrez donc protéger le monde de toutes les menaces.

Pourquoi on l’attend ? Ce nouveau jeu Marvel promet plein de bonnes surprises. En plus de pouvoir vivre l’aventure en solo vous pourrez rejoindre jusqu’à trois autres joueurs en ligne pour mener votre mission à bien. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir tout au long du jeu de nouveaux pouvoirs, des capacités spéciales et des équipements uniques. Sans oublier que vous vivrez une aventure originale des Avengers, jamais diffusée au cinéma. Il est donc grandement conseillé aux fans de Marvel de se jeter sur ce jeu.

12 Minutes

Date de sortie : courant 2020

: courant 2020 Plateformes : PC et Xbox

: PC et Xbox Editeur : Annapurna Interactive

Certes, le public attend avec impatience des AAA ambitieux. Cependant, il ne faut pas mettre de côté les jeux indés moins imposants, mais qui promettent de délivrer une expérience unique. Ici, vous incarnez un mari lors d’une soirée supposée romantique avec sa femme. Cette soirée devient votre pire cauchemar quand un policier débarque dans votre maison, accuse votre femme de meurtre et vous tabasse à mort. Votre personnage est coincé dans une boucle temporelle de 12 minutes, condamné à revivre la même scène horrifiante. A vous de trouver la solution pour en sortir.

Pourquoi on l’attend ? Ce « thriller interactif » vous promet une expérience sans pareille. C’est à vous de trouver comment empêcher ce funeste destin aux protagonistes, tout ça sur une superficie suffisamment petite pour faire naître cette sensation d’étouffement et d’angoisse. Ce jeu se déroule en vue du dessus avec un design simple, mais efficace. Il devrait vous faire ressentir le suspens d’un Shining de Kubrick, la sensation d’étouffement de Fenêtre sur cour d’Hitchcock et tout ça avec la structure fragmentée de Memento.

12 Minutes est un jeu indé développé par Luis Antonio, un ancien de Rockstar Games et d’Ubisoft qui a décidé de se lancer en solo. Edité par Annapurna Interactive, il devrait sortir d’ici la fin de l’année.

Assassin’s Creed Valhalla

Date de sortie : 17 novembre 2020

: 17 novembre 2020 Plateformes : PS4, Stadia, Xbox One, PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X.

: PS4, Stadia, Xbox One, PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X. Editeur : UbiSoft

Dans ce nouvel opus de la licence Assasin’s Creed, désormais bien connue, vous incarnez Elvor, un Viking élevé comme tel. Vous devrez emmener votre clan de la Norvège aux belles terres d’Angleterre. L’action se déroule au IXe siècle et vous plongera dans l’univers des Vikings où vous devrez combattre pour vos terres et gagnez votre place au Valhalla.

Pourquoi on l’attend ? Le studio a décidé de garder la même recette que pour les précédents opus. Cependant, Ubisoft a annoncé la réapparition de certaines mécaniques comme le retour de la lame secrète ou encore la possibilité de se cacher dans la foule, une bonne nouvelle pour les fans de la première heure. De plus, en incarnant Eivor (un garçon ou fille selon votre préférence), spécialiste des arts de combat, les confrontations promettent d’être épiques et variées. Ubisoft nous réserve très certainement d’autres surprises. Ce nouvel volet plein de promesses pourrait être un renouveau pour la franchise qui s’essoufflait un peu sur ses derniers jeux.

EastWard

Date de sortie : courant 2020

: courant 2020 Plateformes : Switch, PC et Mac OS

Switch, PC et Mac OS Editeur : Chucklefish

EastWard est une autre pépite indé développée par Pixpill et éditée par Chucklefish. Dans un monde futuriste, vous incarnez John un mineur provenant d’une ville souterraine, qui va trouver une jeune fille, Sam, dans un mystérieux bâtiment souterrain. Tous les deux traverseront des villes en ruine dans un monde qui sombre lentement dans l’apocalypse. Ce périple de nos deux protagonistes promet d’être émouvant et apportera les réponses aux nombreux questionnements sur l’origine des mystérieuses créatures qui envahissent le monde de nos personnages.

Pourquoi on l’attend ? Ce jeu d’aventure aux allures de RPG promet d’être un must have de cette fin d’année 2020. Le gameplay s’annonce digne des meilleurs RPG, la narration pleine d’émotion et les graphismes sublimes. Placée sous la direction artistique de Hong Moran, la patte visuelle mêle pixel art à certaines techniques de 3D. Les premières images ont su convaincre les joueurs avec un univers envoutant et des personnages hauts en couleurs. Malgré un manque de communication du côté de Chuklefish, ce jeu reste l’un des plus attendus par la communauté des joueurs indé.

Cyberpunk 2077

Date de sortie : disponible le 19 novembre 2020

: disponible le 19 novembre 2020 Plateformes : PS4, Google stadia, Xbox One et PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X

: PS4, Google stadia, Xbox One et PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X Editeur : CD Projekt

Cyberpunk 2077 vous emmène en 2077 (comme vous auriez pu vous en doutez) dans la ville de NightCity. Plongé dans un futur dystopique où le pouvoir règne en maître, vous incarnez un mercenaire hors-la-loi parti à la recherche d’un implant unique, clé de l’immortalité. Un jeu ou chacun de vos choix aura un impact sur l’histoire. Dans un monde adepte des modifications corporelles vous deviendrez un mercenaire aux améliorations cybernétiques.

Pourquoi on l’attend ? The Witcher 3, sorti en 2015, aura marqué les joueurs. Il est aujourd’hui considéré comme un classique du genre. Le studio de développement à son origine, CD Projekt Red, a su créer l’attente autour de leur nouveau jeu : un monde ouvert immense à en faire pâlir son prédécesseur, des têtes d’affiche comme Keanus Reeves pour faire la promo… Malgré des difficultés lors du développement qui ont fait reculer la date de sortie, c’est l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années qui devrait enfin arriver entre les mains des joueurs le 19 novembre 2020.

Spelunky 2

Date de sortie : 15 septembre 2020

: 15 septembre 2020 Plateformes : PS4 et PC

: PS4 et PC Editeur : MossMouth

Après un premier volet qui aura su s’imposer comme l’un des meilleurs Rogue-like de cette dernière génération, son développeur Derek Yu, à la tête du studio MossMouth, a annoncé en octobre 2017 un nouvel opus pour la série. Ce jeu de plateformes vous met dans la peau d’un spéléologue parti en exploration dans des mines.

Pourquoi on l’attend ? Après un vrai succès avec Spelunky 1, Derek Yu nous promet un périple plus dense et plus varié et donc encore plus fun. Il reprend la recette qui a fait son succès tout en écoutant les retours des joueurs pour améliorer l’expérience de jeu avec, entre autres, des liquides mieux gérés, un monde plus vaste et plus agréable à explorer. Mais l’une des améliorations majeures apportée à ce second opus reste l’ajout d’un mode multijoueur en ligne pour vous permettre d’affronter vos amis. Ce jeu de plateformes ultra dynamique saura plaire aux joueurs de la première heure comme aux petits nouveaux qui le découvriront le 15 septembre prochain.

Cris Tales

Date de sortie : 17 novembre 2020

: 17 novembre 2020 Plateformes : PS4, Stadia, Xbox One et PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X

: PS4, Stadia, Xbox One et PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X Editeur : Modus Games

Présenté à l’E3 en 2019, CrisTales se pose en hommage au J-RPG (RPG japonais) classique, genre que l’on avait pu recroiser avec l’excellent Octopath Traveler. En s’inspirant des plus grands comme Final Fantasy VI, Chrono Tigger ou bien même Persona 5, Cris Tales vous fera vivre l’aventure de Crisbell et de ses alliés pour déjouer le plan magistral de l’Impératrice qui tente de détruire le monde. Découvrez un monde onirique à bord d’un vaisseau aérien ou bien d’un bateau, voyagez entre passé, futur et présent et utilisez vos sens de la réflexion et de la stratégie pour mettre un terme au plan machiavélique de l’impératrice.

Pourquoi on l’attend ? Cette production indé saura plaire à tous les fans de J-RPG. Avec un système de combat en tour par tour et la possibilité de voyager dans le temps, les confrontations s’annoncent palpitantes. Tout ça entouré d’une histoire qui saura vous tenir en haleine jusqu’au bout, sans oublier les graphismes 2D aux allures féeriques. Cris Tales semble donc en passe de devenir un incontournable du genre et rend un joli hommage aux grands classiques. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam, PS4, Switch et Xbox One.

FIFA 21

Date de sortie : 9 octobre 2020

: 9 octobre 2020 Plateformes : PS4, Xbox One, Switch, PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X

: PS4, Xbox One, Switch, PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X Editeur : EA Sports

L’une des licences les plus emblématiques du jeu de sport fait son grand retour en cette fin d’année 2020. Une nouvelle version encore améliorée, mais qui garde la même ligne directrice depuis des années maintenant. Le mode carrière va bénéficier de quelques changements majeurs, Ultimate team se voit lui aussi amélioré avec un mode co-op, et le mode Volta apparu dans Fifa 20 est désormais jouable en ligne. Que ce soit en solo ou en ligne, ce nouvel opus promet de vous occuper un bon bout de temps, au moins jusqu’à l’année prochaine !

Pourquoi on l’attend ? Pour figurer sur la jaquette du jeu, qui de mieux qu’une fierté française Killian Mbappé. Cette nouvelle édition devrait ravir les fans avec un niveau de réalisme sans précèdent et une jouabilité sans cesse revue à la hausse, pour le confort des joueurs. Ce nouveau FIFA est un classique et ne vous surprendra sûrement pas autant que d’autres jeux, mais il reste un incontournable pour tout fan de la licence, et un bon opus pour ceux qui veulent la découvrir.

Unto the end

Date de sortie : courant 2020

: courant 2020 Plateformes : PS4, Switch, Xbox one, PC et Mac

: PS4, Switch, Xbox one, PC et Mac Editeur : Big Suga

Présenté à l’E3 de l’année dernière, le dernier titre de l’éditeur Big Suga prend des risques et nous propose un jeu d’action narratif. Ce jeu 2D se présente en scrolling horizontal et vous proposera de vivre des combats à l’épée aussi réalistes que possible. Plongez-vous dans une histoire qui abordera des thèmes comme la perte et la vengeance, le tout dans un univers aux inspirations nordiques. Vous incarnerez un père de famille parti en périple dans la nature sauvage pour se venger de la bête qui a décimé toute sa famille. Un jeu solo qui met l’accent sur des combats qui devront être précis et parfaitement maitrisés dans lesquels vous devrez faire preuve de stratégie.

Pourquoi on l’attend ? Ce jeu qui pourrait nous faire penser à Inside pour la direction artistique, vous proposera une expérience que les joueurs adeptes de nouveaux défis sauront apprécier. Pas question d’affronter des ennemis en tapant de manière hasardeuse. Chaque rencontre est différente et soigneusement étudiée, chaque antagoniste a ses propres motivations et sa propre place dans le monde, ce qui fait de vos combats une expérience unique à chaque fois. Les différentes compétences de votre personnage sont disponibles dès le début du jeu, à vous d’apprendre à les maîtriser pour avancer et assouvir votre vengeance.

Watch dogs Legion

Date de sortie : 29 octobre 2020

: 29 octobre 2020 Plateformes : PS4, Stadia, Xbox One, PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X.

: PS4, Stadia, Xbox One, PC. Annoncé sur PS5 et Xbox Series X. Editeur : Ubisoft

Encore une fois, Ubisoft nous offre une suite à l’une de ses licences phares : Watch dogs. Cette fois-ci vous serez plongé dans un Londres post-Brexit ou la surveillance de masse règne en maître. Comme dans les précédentes versions, vous pourrez hacker n’importe qui, n’importe quoi mais avant tout vous pourrez recruter des PNJ (personnages non-joueur), pour qu’ils se rallient à votre lutte contre l’oppression, et les jouer à tout moment, Vous pourrez ainsi incarner une psy, un boxeur, un pilier de bar ou bien même un homme âgé. Cependant chaque mort est définitive, il faudra donc bien faire attention à votre équipe.

Pourquoi on l’attend ? Ce nouveau Watch dogs s’écarte du chemin défini par les deux opus précédents en ajoutant une nouvelle fonctionnalité : incarnez qui vous voulez. N’importe quel personnage croisé dans la rue est jouable mais chacun dispose de compétences spécifiques et son histoire particulière. Vous pourrez donc vous créer une équipe pour mener la rébellion à votre image. De plus les graphismes et l’univers nous promettent une claque visuelle. Cependant, il faudra attendre le 29 octobre pour pouvoir s’immerger dans ce Londres Dystopique

A lire aussi

– PS5 : date de sortie, prix… tout savoir sur la prochaine console de Sony

– Xbox Serie X : date de sortie, prix… on vous dit tout sur la prochaine console de Microsoft