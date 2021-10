MCU : combien de temps Steve Rogers (Captain America) a été cryogénisé ?

Crédit : Marvel Studios

Personne n’aurait cru que le Marvel Cinematic Universe (MCU) allait être si massif dans le paysage cinématographique actuel. L’univers connecté entame sa quatrième phase avec Black Widow et Shang-Chi au cinéma. Sans oublier les séries Disney+ : WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. D’autres arrivent entre Ms. Marvel et She-Hulk. Sur grand écran, les fans attendent Spider-Man 3, Doctor Strange 2, The Eternals… Mais aujourd’hui, retour en arrière avec Captain America : First Avenger. Dans ce long-métrage, on découvre les origines de Steve Rogers dont la supposée virginité a été discutée par les scénaristes. Une intrigue se déroulant dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale soldée par la cryogénisation de Captain America. Mais combien de temps le super-héros a passé sous la glace ?

Le MCU calque sa chronologie sur la nôtre

Si Captain America : First Avenger se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, le long-métrage se clôture sur une scène post-générique particulière. Le super-héros, cryogénisé, se réveille avec stupeur. Steve Rogers fuit alors et se retrouve au milieu de Times Square de nos jours. Nick Fury s’approche alors de lui : c’est le moment de former une équipe de justiciers. Et si l’homme retrouve son grand amour à la fin d’Avengers : Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, une question demeure. Combien de temps Captain America a été sous la glace ?

Selon le comics dont est tiré First Avenger, Steve Rogers sombre dans la glace à bord d’un vaisseau Hydra le 5 février 1945. Avengers #4 arrive en 1964, ce qui le place sous la glace pour 19 ans. Le MCU a dû rajouter 40 à 50 ans pour l’amener à notre époque. Si la chronologie du MCU ne donne pas de date exacte, la timeline officielle s’est développée progressivement.

Pendant les phases 1 à 3, les films se déroulent l’année de leur sortie. Iron Man se tient en 2008, Avengers en 2012. La logique a changé avec le Snap dans Avengers : Infinity War, ajoutant 5 années avant Endgame (alors qu’un an sépare réellement les films).

Prenant cette logique, Steve Rogers est sorti de la glace après 66 ans emprisonné à la fin de First Avenger.

Comment Captain America peut-il survivre si longtemps ?

Le sérum de Cap lui donne beaucoup de capacités – Crédit : Marvel Studios

La réponse est simple : le sérum Super Soldat dans ses veines, le guérissant rapidement et conférant une résistance contre les températures glaciales. Une capacité confirmée lorsque Steve Rogers confie ne pas pouvoir être ivre après la mort (apparente) de Bucky.

Source : CBR