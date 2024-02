Meilleur micro-ondes 2024 : quel modèle acheter ? 

Trouver le meilleur micro-ondes peut être difficile. Pour simplifier vos recherches, nous vous présentons une sélection des modèles les plus performants. Nos recommandations sont basées sur la qualité de la cuisson, la facilité d’utilisation et le rapport qualité-prix. Voici notre comparatif des meilleurs fours à micro-ondes.

Notre top 3 des meilleurs micro-ondes

Samsung MS23K3515AKEF, le meilleur micro-ondes Samsung 147.53€ Voir 30€ Voir 119.99€ Voir 119.99€ Voir 142.10€ Voir 143.08€ Voir 149.99€ Voir 159.99€ Voir Plus d'offres Whirlpool MWP 303 SB, le plus polyvalent 129.99€ Voir 179€ Voir 179€ Voir 183.65€ Voir 185€ Voir 188.33€ Voir Plus d'offres Panasonic NN-DS59NBEPG, le micro-ondes combiné haut de gamme 606.29€ Voir 379€ Voir 499.99€ Voir 499.99€ Voir 548.86€ Voir

Le four à micro-ondes est un incontournable dans nos cuisines, permettant de réchauffer, décongeler, griller, et même cuire rapidement divers plats. Au quotidien, nous les utilisions à la maison comme au travail. Dans tous les cas, le champ des possibles est large avec ce type d’appareil. Cependant, il existe de nombreux modèles différents qui embarquent tous des fonctionnalités propres.

Certains micro-ondes sont même capables de servir de four. De même, il existe des produits destinés à être encastrés dans un meuble ou à être tout simplement installés dans la cuisine. Dans ce guide d’achat, découvrez notre sélection des meilleurs micro-ondes de 2024, ainsi que des conseils pour choisir l’appareil qui répondra le mieux à vos besoins.

Toshiba MW2-MM20PF BK, le plus pratique d’utilisation

Toshiba MW2-MM20PF BK Le plus pratique d’utilisation € Micro-ondes pose libre – TOSHIBA -… 91€

91€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

79.10€ Voir l’offre

82.54€ Voir l’offre On aime Format compact

Format compact Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Système d’éclairage LED On n’aime pas Pas de fonctionnalités pré-enresitrées

Si vous manquez d’espace dans votre cuisine, optez pour ce four à micro-ondes Toshiba ultra-compact (44,2 x 36,5 x 25,8 cm). Avec une capacité de 20 litres et une puissance de 800 watts (5 niveaux), il a également l’avantage d’offrir un très bon rapport qualité/prix. Plus dans le détail, il s’agit d’un produit classique capable de réchauffer et de décongeler. De même, les commandes mécaniques composées de 2 boutons rendent son utilisation très facile.

Ensuite, malgré son petit tarif, il embarque un système d’éclairage LED. De même, son gabarit réduit permet tout de même de faire entrer des pizzas de 22 cm d’après le fabricant. En bref, il offre suffisamment de place pour la majorité des plats. Pour finir, on note un design noir et épuré permettant de facilement l’intégrer à sa cuisine.

Samsung MS23K3515AKEF, le meilleur micro-ondes Samsung

Samsung MS23K3515AKEF Le meilleur micro-ondes Samsung € Samsung MS23K3515AK/EF Four à Micro… 147.53€

147.53€ Voir l’offre

30€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

142.10€ Voir l’offre

143.08€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

159.99€ Voir l’offre On aime Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Design épuré

Design épuré 20 programmes préenregistrés

20 programmes préenregistrés Fonction d’évacuation des mauvaises odeurs On n’aime pas Chauffe un peu lente

Avec une capacité de 23 litres et une puissance de 800 watts, ce micro-ondes Samsung est idéal pour les personnes seules ou les petits ménages. Il offre un bon compromis entre simplicité et performance, et le tout s’accompagne d’un excellent rapport qualité-prix. Sinon, les commandes sont relativement basiques avec la présence de boutons et d’une molette. D’ailleurs, ce modèle dispose de programmes préenregistrés. Ces dernières offrent un petit gain de temps au moment de la programmation. Autre particularité de cet appareil, il embarque une fonction « désodorisation » qui permet d’évacuer l’air et les mauvaises odeurs après chaque utilisation.

Pour rappel, il s’agit d’un produit basique permettant de réchauffer ou de décongeler les aliments. Enfin, il dispose lui aussi un design sobre, ce qui est toujours un plus si on est attentif à l’esthétisme de sa cuisine.

Whirlpool MWP 303 SB, le plus polyvalent

Whirlpool MWP 303 SB Le plus polyvalent € Whirlpool MWP 303 SB Four à… 129.99€

129.99€ Voir l’offre

179€ Voir l’offre

179€ Voir l’offre

183.65€ Voir l’offre

185€ Voir l’offre

188.33€ Voir l’offre On aime Bonne puissance

Bonne puissance Bonne capacité

Bonne capacité Nombreuses fonctionnalités disponibles

Nombreuses fonctionnalités disponibles Entretien facile

Entretien facile Chauffe très rapide On n’aime pas Panneau de contrôle peu intuitif

Panneau de contrôle peu intuitif Ouverture de la porte sans bouton

Avec le Whirlpool MWP 303 SB, nous arrivons dans la catégorie des fours à micro-ondes grills. En effet, il s’agit d’un produit qui ne se limite pas à réchauffer et à décongeler les aliments. En effet, il est également capable de cuire et de griller la nourriture. Dans le détail, il dispose d’une capacité de 30 litres pour une puissance de 900W pour la partie micro-onde et de 1050W pour le grill. Sinon, on trouve un total de 29 recettes préprogrammées et de nombreuses fonctionnalités. On peut citer la fonction Jet Defrost qui permet de rapidement décongeler les aliments ou Jet Start pour un démarrage rapide et puissant.

D’autre part, l’option Auto Clean permet de facilement nettoyer votre appareil. Pour cela, il suffit de placer un bol d’eau dans votre micro-ondes et de lancer le programme dédié. Il faudra tout de même passer un coup d’éponge après ce cycle. Dans tous les cas, ce modèle est à l’aise avec un grand nombre de recettes et le résultat est souvent optimal. Dernier point, son plateau a un diamètre de 31,5 cm.

Comfee CMSRO 20DI, un produit abordable et design

Comfee CMSRO 20DI Un produit abordable et design € Comfee CMSRO 20 di rd Micro-ondes… 109.12€

109.12€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre On aime Design très réussi

Design très réussi Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Puissance correcte

Puissance correcte 8 programmes préenregistrés On n’aime pas Un peu imposant pour une si faible capacité

Un peu imposant pour une si faible capacité Finitions en plastique

Si pour vous le design de votre micro-onde est un facteur important dans votre choix, alors nous ne pouvons que vous conseiller ce modèle de Comfee. D’ailleurs, au niveau de l’esthétisme, il rappelle un peu les produits du fabricant italien Smeg. Côté technique, il possède une puissance de 800W pour une capacité de 20 litres. Cette dernière est un peu limitée donc le produit se destine à un usage pour une ou deux personnes. Pour le reste, les commandes sont basiques ce qui rend cet appareil facile à prendre en main. D’autre part, il embarque 8 programmes préenregistrés et il est possible de régler la puissance sur 5 niveaux différents.

Bien évidemment, il est capable de réchauffer et de décongeler les différents aliments. Certains programmes permettent une utilisation optimale pour des produits comme les pâtes, les légumes, le poisson, etc. Pour conclure, le diamètre de son plateau est de 25,5 cm.

LG MH6535GDS, le meilleur micro-ondes

LG MH6535GDS Le meilleur micro-ondes € LG Micro ondes Grill MH6535GDS 177€

177€ Voir l’offre

177€ Voir l’offre

198.90€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre On aime Grande polyvalence

Grande polyvalence Bonne puissance

Bonne puissance Facile à nettoyer

Facile à nettoyer Possibilité de cuisson vapeur

Possibilité de cuisson vapeur Assez compact pour sa gamme On n’aime pas Panneau de commande peu ergonomique

Panneau de commande peu ergonomique La notice n’est pas en français (mais disponible sur Internet)

Avec le LG MH6535GDS, nous arrivons sur les micro-ondes haut de gamme, offrant de nombreuses fonctionnalités. En effet, il s’agit d’un produit d’une capacité de 25 litres et d’une puissance de 900W en grill et 1000W pour la partie micro-onde. Sinon, son plateau dispose d’un diamètre de 39,5 cm et il est possible de régler la puissance sur 5 niveaux différents. D’autre part, on trouve pas moins de 36 programmes préenregistrés pour vous faciliter la vie. Il est également possible de réaliser des cuissons vapeur avec cet appareil.

De plus, il est équipé de la technologie Smart Inverter qui permet de réchauffer et de décongeler efficacement les aliments tout en les préservant. D’ailleurs, la chaleur se diffuse de manière homogène pour un résultat de qualité. D’un autre côté, il possède un revêtement Easy Clean qui évite aux graisses de s’incruster. Ce dernier permet un nettoyage aussi aisé que rapide. Pour finir, on note la présence d’un système d’éclairage LED blanc, toujours agréable.

Panasonic NN-DS59NBEPG, le micro-ondes combiné haut de gamme

Panasonic NN-DS59NBEPG Le micro-ondes combiné haut de gamme € Micro ondes combiné Panasonic NN… 606.29€

606.29€ Voir l’offre

379€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre

499.99€ Voir l’offre

548.86€ Voir l’offre On aime Produit 4 en 1

Produit 4 en 1 Nombreux programmes préenregistrés

Nombreux programmes préenregistrés Très bonne puissance

Très bonne puissance Cuisson vapeur réussie

Cuisson vapeur réussie Gabarit correct pour ses performances On n’aime pas Peu facile à prendre en main

Peu facile à prendre en main Un peu bruyant

Ce four micro-ondes combiné d’une capacité de 27 litres est considéré comme l’un des meilleurs modèles disponibles sur le marché. Doté d’un écran LCD pour un réglage précis, il offre de nombreuses possibilités de cuisson, allant de la décongélation, en passant par la fonction grill, et même la cuisson vapeur. D’ailleurs, il dispose d’une puissance de 1350W pour le grill et de 1100W pour la partie four (température de 30 à 220°C). Sinon, il possède 6 options de cuisson et pas moins de 28 programmes préenregistrés.

De plus, il est bon de noter que les cuissons vapeur sont d’une très bonne qualité. Mais il est aussi à l’aise pour faire cuire de la viande que pour préparer de bonnes frites au four. En résumé, il est à son aise avec la majorité des aliments et recettes que l’on peut réaliser avec ce type d’appareil. Pour finir, son réservoir d’eau a une capacité de 600 mL et l’ensemble pèse 16 kg. Dans l’ensemble, le poids reste correct pour de telles performances.

🤔 Quelles sont les différentes catégories de micro-ondes ?

Sur le marché actuel, on trouve 3 grandes familles de four à micro-ondes. Voici le détail de chacune d’entre elles.

Micro-ondes classique : il s’agit du modèle le plus simple de sa catégorie, idéal pour réchauffer et décongeler vos plats préparés. Ce sont aussi les produits les moins onéreux.

il s’agit du modèle le plus simple de sa catégorie, idéal pour réchauffer et décongeler vos plats préparés. Ce sont aussi les produits les moins onéreux. Micro-ondes grill : comme son nom l’indique, en plus de décongeler et de réchauffer, il est capable de gratiner, dorer et griller les aliments. En effet, il est équipé d’un système de résistance électrique qui permet de réaliser ces différentes tâches.

comme son nom l’indique, en plus de décongeler et de réchauffer, il est capable de gratiner, dorer et griller les aliments. En effet, il est équipé d’un système de résistance électrique qui permet de réaliser ces différentes tâches. Micro-ondes combiné : il combine à la fois les fonctions de four à micro-ondes et de four traditionnel dans un seul appareil. C’est le modèle le plus polyvalent et offrant généralement le plus de puissance. Ils sont même capables de réaliser des cuissons vapeur. Cependant, ce sont les produits les plus onéreux.

Pour finir, sachez qu’il existe également un micro-ondes nomade fonctionnant sur batterie. Son prix atteint généralement 600 euros, et pour les plus curieux, il est possible de le trouver sur Amazon.

Avant d’acheter un nouveau four à micro-ondes, il y a de nombreux points à prendre en compte. Voici une liste des différents éléments à surveiller.

Le type de micro-ondes : tout va dépendre de vos besoins et pour plus de détails, vous pouvez consulter la partie précédente.

tout va dépendre de vos besoins et pour plus de détails, vous pouvez consulter la partie précédente. L’installation : on trouve des modèles mobiles et d’autres encastrables. Sur ce point, tout va dépendre de l’agencement de votre cuisine.

on trouve des modèles mobiles et d’autres encastrables. Sur ce point, tout va dépendre de l’agencement de votre cuisine. La capacité : selon le nombre de personnes présentes dans la maison, le choix va différer. En effet, si vous êtes seul un produit d’une capacité de 20 litres est suffisant. À l’inverse, s’il y a plus de 4 personnes au domicile, mieux vaut se trouver vers un appareil d’au moins 25 litres, voire un peu plus.

selon le nombre de personnes présentes dans la maison, le choix va différer. En effet, si vous êtes seul un produit d’une capacité de 20 litres est suffisant. À l’inverse, s’il y a plus de 4 personnes au domicile, mieux vaut se trouver vers un appareil d’au moins 25 litres, voire un peu plus. La puissance : plus votre micro-ondes est puissant, et plus rapidement, il chauffera les plats. Pour une utilisation basique et quotidienne, des produits entre 800 et 1000W sont généralement suffisants. Ensuite, tout va dépendre du type de produit (classique, grill, et combiné).

plus votre micro-ondes est puissant, et plus rapidement, il chauffera les plats. Pour une utilisation basique et quotidienne, des produits entre 800 et 1000W sont généralement suffisants. Ensuite, tout va dépendre du type de produit (classique, grill, et combiné). Fonctionnalités : selon sa gamme, un micro-ondes va embarquer plus ou moins de fonctionnalités. Par exemple, certains ont des fonctionnalités d’autonettoyage et d’autres peuvent réaliser des cuissons à vapeur. Votre choix va donc également dépendre de vos envies.

selon sa gamme, un micro-ondes va embarquer plus ou moins de fonctionnalités. Par exemple, certains ont des fonctionnalités d’autonettoyage et d’autres peuvent réaliser des cuissons à vapeur. Votre choix va donc également dépendre de vos envies. Taille du plateau : c’est une variable que l’on a tendance à oublier. Cependant, selon les recettes et le nombre de personnes au domicile, ce facteur peut avoir son importance. Dans le doute, renseignez-vous bien en amont.

En résumé, pour choisir le micro-ondes idéal tenez compte du type de l’appareil, de sa capacité, de sa puissance et des options disponibles.

💰 Quel est le prix moyen d’un micro-ondes ?

De nos jours, le prix des micro-ondes varie entre 50 et plus de 1000 euros. Bien évidemment, pour la majorité des personnes, un modèle d’entrée ou de milieu de gamme est amplement suffisant. Pour faire simple, voici un petit résumé des différents tarifs proposés

Micro-onde d’entrée de gamme : il s’agit le plus souvent des appareils classiques dont le prix se situe entre 50 et 100 euros. Selon la capacité et les finitions le prix peut-être plus élevé.

il s’agit le plus souvent des appareils classiques dont le prix se situe entre 50 et 100 euros. Selon la capacité et les finitions le prix peut-être plus élevé. Micro-onde de milieu de gamme : dans cette partie, on trouve les modèles avec la fonctionnalité grill. Ici, les prix oscillent entre 100 et 200 euros.

dans cette partie, on trouve les modèles avec la fonctionnalité grill. Ici, les prix oscillent entre 100 et 200 euros. Micro-ondes haut de gamme : on retrouve les produits les plus performants, souvent capables de servir de four. Il va être difficile de trouver un bon modèle à moins de 200 euros. Généralement, il faut se tourner vers des appareils à 300 euros. Le prix peut encore augmenter selon les fonctionnalités embarquées.

Dans cette partie, nous allons vous donner quelques conseils pour bien entretenir votre four à micro-ondes. En effet, un entretien régulier permet d’améliorer la durée de vie de votre appareil. Cette dernière se situe généralement entre 5 et 10 ans selon le modèle. Dans tous les cas, il est conseillé de régulièrement nettoyer l’intérieur à aide d’eau savonneuse et d’un chiffon doux. Il existe également des produits nettoyants dédiés. N’oubliez pas non plus de laver le plateau tournant.

Sinon, quand cela est nécessaire placer bien le couvercle sur le plat pour éviter les éclaboussures. De même, évitez de le surcharger en plaçant des aliments trop volumineux dans le micro-ondes. Dernièrement, il ne faut surtout pas placer des objets métalliques ou non-compatibles avec ce type d’usage.

🏆 Quelles sont les meilleures marques de micro-ondes ?

Actuellement, de nombreuses marques proposent des micro-ondes de qualité. Parmi les plus réputées, on retrouve Samsung, Panasonic, LG , Bosh ou Whirlpool. Normalement, avec ces dernières, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. D’autre part, des fabricants comme Sharp, Candy ou Severin disposent également de micro-ondes de qualité au sein de leurs catalogues.

