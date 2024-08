Meilleure plaque à induction 2024 : quel modèle acheter ? 

Nous passons toujours beaucoup de temps à cuisiner et l’accessoire essentiel à cette pratique est la plaque de cuisson. Plus précisément, les modèles qui dominent le marché actuel sont les plaques à induction. Ces dernières sont puissantes, faciles à utiliser et plus sûres que les produits fonctionnant au gaz. Voici notre sélection des meilleurs modèles encastrables et portables pour votre cuisine.

Notre top 3 des plaques à induction

La solution portable Tefal IH210801 Performances de cuisson

Nombreuses fonctionnalités disponibles

Puissance réglable sur 7 niveaux

Compacte et légère

Nettoyage aisé 109€ Le choix de la rédaction Sauter SPI4360X Grande puissance

Fonction EasyCook

Puissance programmable sur 14 niveaux

Très facile à prendre main

Nettoyage aisé 309€ Le grand format Beldeko TI4V-120 Bon rapport qualité/prix

4 foyers

Puissance correcte

Systèmes de sécurité essentiels

Panneau de commande épuré 199€

Réussir à trouver la parfaite plaque à induction pour notre cuisine représente souvent un casse-tête. Le marché regorge de solutions et il faut également faire la part entre les versions fixes et nomades. En bref, le choix peut s’avérer difficile. Quoiqu’il arrive, ces produits offrent une grande flexibilité et une bonne puissance de cuisson. De même, elles sont faciles à prendre en main et garantissent un certain niveau de sécurité. Ce n’est pas pour rien que cette technologie remplace lentement, mais sûrement nos vieilles cuisinières au gaz.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons analysé les caractéristiques principales de plusieurs appareils. De même, nous avons comparé les tarifs et avis pour vous fournir les accessoires disposant d’un excellent rapport qualité/prix. Que vous cherchiez un unique foyer de cuisson pour vous accompagner au camping ou alors que vous êtes à la recherche d’un modèle encastrable pour la cuisine de votre maison, nous vous proposons ici notre comparatif des meilleures plaques de cuisson à induction.

Meilleures plaques à induction portables

Si vous êtes à la recherche d’un produit offrant flexibilité et efficacité en cuisine pour un logement étudiant ou pour une utilisation en extérieur, les plaques à induction portables sont la solution idéale. Nous allons vous proposer ici les deux modèles qui nous semblent les plus intéressants. Un premier d’entrée de gamme pour répondre à tous les budgets et un second qui dispose de plusieurs foyers pour une utilisation plus intensive.

Tefal IH210801, la solution parfaite pour un étudiant

Tefal IH210801 La solution parfaite pour un étudiant

84.40€ Voir l’offre

84.41€ Voir l’offre

88.29€ Voir l’offre

94.22€ Voir l’offre

123.02€ Voir l’offre On aime Performances de cuisson

Performances de cuisson Nombreuses fonctionnalités disponibles

Nombreuses fonctionnalités disponibles Puissance réglable sur 7 niveaux

Puissance réglable sur 7 niveaux Compacte et légère

Compacte et légère Nettoyage aisé On n’aime pas Ventilateur bruyant

Quand on vit dans un logement étudiant, la place nous fait souvent défaut. Alors pour préparer ses propres plats rien ne vaut une plaque à induction portable. C’est pourquoi nous vous proposons la Tefal IH210801 qui se trouve facilement sous la barre des 100 euros et profite régulièrement de promotions. Dans le détail, elle possède une puissance totale de 2100 W répartie sur 7 niveaux ajustables.

Elle a également l’avantage d’être particulièrement compacte avec ses dimensions de 34.8 x 44,2 x 8,4 cm pour un poids à peine supérieur à 2 kg. Bien évidemment, on trouve uniquement un foyer sur ce modèle. Sinon, elle embarque 6 programmes différents pour adapter la puissance à la recette (basse température, bouillir, cuisson rapide, etc.). D’ailleurs, il est possible de sélectionner ces options directement depuis les boutons installés sur la plaque. Cela facilite la prise en main et un petit écran digital est présent pour lire les diverses informations. Nous retrouvons aussi des fonctions de minuterie et d’arrêt automatique pour éviter les accidents.

Pour finir, même si c’est un produit de choix pour les étudiants, cet objet est également très intéressant pour les personnes à la recherche d’une solution pour cuisiner en extérieur.

Ciarra CBTIH2, la plaque nomade avec 2 foyers

Ciarra CBTIH2 La plaque nomade avec 2 foyers

164€ Voir l’offre

181€ Voir l’offre On aime Finesse de la plaque

Finesse de la plaque Deux foyers

Deux foyers Puissance de chauffe

Puissance de chauffe Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Normes de sécurités essentielles On n’aime pas Puissance divisée entre les deux foyers

Puissance divisée entre les deux foyers Câble un peu court (1,4 m)

Pour les personnes cherchant une plaque à induction portable avec deux foyers, alors la Ciarra CBTIH2 est une solution tout indiquée. Tout d’abord, elle possède des dimensions de 60,5 x 37 x 4,5 cm pour un poids de presque 5 kg. Il est bon de noter que malgré son format, ce modèle est particulièrement fin. Un petit plus pour un objet nomade.

Sinon, elle dispose d’une puissance totale de 3500 W, mais cette dernière ne dépasse pas 2000 W par foyer. En résumé, si vous poussez le premier à fond, le second ne pourra pas dépasser 1400 W. Un point à prendre en compte avant de réaliser son achat. Dans tous les cas, la température de cuisson peut atteindre 240°C. Celle-ci est ajustable sur 9 niveaux avec des paliers de 200 W. Le panneau de commande est lui très ergonomique. En effet, on retrouve deux systèmes de boutons identiques pour chaque partie de la plaque.

De plus, elle embarque toutes les fonctionnalités importantes en termes de protection, comme la sécurité enfant, l’arrêt automatique ou l’alerte de surtension. Pour conclure, l’option de minuterie est elle aussi présente. En résumé, c’est une plaque à induction performante à utiliser chez soi ou pendant ses vacances au camping.

Meilleures plaques à induction encastrables

Aujourd’hui, les fabricants proposent une multitude de modèles adaptés pour nos cuisines. Nous trouvons des plaques à induction encastrables de toutes les tailles et pouvant satisfaire tous les besoins. De même, peu importe vos moyens, il est possible de facilement trouver son bonheur. C’est le meilleur choix possible si vous recherchez un produit performant et facile d’utilisation. Voici notre top 4 des plaques encastrables.

Sauter SPI4360X, la qualité Sauter au meilleur prix

Sauter SPI4360X La qualité Sauter au meilleur prix

309.99€ Voir l’offre

322.92€ Voir l’offre

326.91€ Voir l’offre

334.53€ Voir l’offre On aime Grande puissance

Grande puissance Fonction EasyCook

Fonction EasyCook Puissance programmable sur 14 niveaux

Puissance programmable sur 14 niveaux Très facile à prendre main

Très facile à prendre main Nettoyage aisé

Nettoyage aisé Fabriqué en France On n’aime pas Pas facile à installer soi-même

Pas facile à installer soi-même Montée en température un peu lente

Sauter est la marque la plus réputée dans le domaine des plaques à induction. Nous vous présentons ici la version SPI4360X équipée de 3 foyers offrant un excellent rapport qualité/prix. Avant tout de chose, ses dimensions d’encastrement sont de 56 x 49 cm. Ensuite, elle possède une puissance totale de 7200 W et le foyer principal (28 cm) propose 4000 W à lui tout seul. Les deux autres mesures respectivement 21 et 16 cm.

Comme souvent avec les produits de fabricant, la prise en main est aisée grâce à son système de commandes tactiles. D’ailleurs, il est possible de régler l’objet sur 14 niveaux différents. De même, on retrouve un Booster par foyer, 10 niveaux de sécurité (anti-surchauffe, antidébordement, etc.) et une minuterie. Sinon, la fonction EasyCook permet de repérer le foyer le plus adapté à la cuisson en fonction des dimensions de votre casserole.

En bref, c’est une plaque alliant puissance et polyvalence qui devrait satisfaire tous les utilisateurs, même les plus exigeants. Et une nouvelle fois, nous apprécions son prix contenu. Dernière précision, les appareils Sauter sont produits en France, ce qui est toujours un bon argument de vente.

Sauter SPI9648BP, la plus polyvalente

Sauter SPI9648BP La plus polyvalente

449€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

449€ Voir l’offre

456.63€ Voir l’offre On aime Bonne puissance

Bonne puissance Ensemble de 4 foyers

Ensemble de 4 foyers Un foyer adapté à tous les types de récipients

Un foyer adapté à tous les types de récipients 10 normes de sécurité

10 normes de sécurité Toujours facile à prendre en main On n’aime pas Un peu petit pour 4 récipients

Un peu petit pour 4 récipients Plus grand foyer de seulement 21 cm

Nous montons désormais en gamme avec la plaque à induction Sauter SPI9648BP disposant de dimensions de 56 x 49 cm. Dans le détail, comme le modèle précédent, elle possède une puissance de 7400 W et un ensemble de 4 foyers. Sur la partie gauche, cette dernière peut atteindre 5000 W. De plus, ce format permet d’installer n’importe quel type de récipient.

Si vous êtes un cordon bleu, cette catégorie d’appareil va vous plaire. La fonctionnalité Piano permet de diviser cette zone en deux parties si vous souhaitez y installer deux casseroles. Sinon, les deux autres foyers mesurent 16 et 21 cm. Ensuite, l’affichage est clair, et le système de commande permet de facilement prendre en main l’accessoire. De même, la puissance est réglable sur 14 niveaux et nous trouvons ici de nombreuses options intégrées comme l’incontournable minuterie.

Comme toujours avec les appareils de ce type, elle embarque un ensemble de 10 sécurités comme l’arrêt automatique, le verrouillage des touches, la détection des récipients ou de la surtension. En bref, c’est un produit on ne peut plus complet. Au final, notre seul regret avec ce modèle, c’est le petit diamètre des foyers qui n’excède pas 21 cm, peu importe la zone.

Beldeko TI4V-120, un grand format au tarif maîtrisé

Beldeko TI4V-120 Un grand format au tarif maîtrisé

199€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix 4 foyers

4 foyers Puissance correcte

Puissance correcte Systèmes de sécurité essentiels

Systèmes de sécurité essentiels Panneau de commande épuré On n’aime pas Foyer principal trop petit

Foyer principal trop petit Manque un peu de fonctionnalités

La plaque à induction Beldeko TI4V-120 est un des produits offrant le meilleur rapport qualité/prix sur le marché actuel. En effet, il est possible de facilement trouver ce modèle de 56 x 49 cm (dimension encastrable) à moins de 200 euros chez les différents revendeurs. Elle possède un total de 4 foyers, dont un principal de 21 cm. Les autres mesurent eux 16, 18 et 16 cm.

Au final, on regrette un peu l’absence d’un foyer plus imposant qui aurait été le bienvenu. Sinon, elle dispose d’une puissance totale de 7900 W et la partie la plus efficace peut atteindre 2300 W. C’est un peu léger quand on la compare à la concurrence, mais pour ce prix difficile de le lui reprocher. Si vous êtes un cuisinier amateur, cela reste amplement suffisant. Enfin, il est possible de régler l’intensité sur 9 niveaux différents et l’on retrouve 4 Boosters sur ce modèle. Son panneau tactile est très épuré et donc facile à prendre en main.

D’ailleurs, le bouton pour bloquer les commandes est directement intégré à ce dernier. On retrouve également toutes les fonctionnalités essentielles comme la minuterie ou l’arrêt automatique. Mais il faut reconnaître que sur ce point, elle fait un peu moins bien que les autres objets de notre sélection.

Brandt BPI6315B, le meilleur rapport qualité/prix

Brandt BPI6315B Le meilleur rapport qualité/prix

253.28€ Voir l’offre

260.45€ Voir l’offre

260.45€ Voir l’offre

260.45€ Voir l’offre

383.16€ Voir l’offre On aime Grand foyer principal (28 cm)

Grand foyer principal (28 cm) Panneau de commande clair

Panneau de commande clair Bonnes performances

Bonnes performances Les 10 fonctions de sécurité

Les 10 fonctions de sécurité Montée en température rapide On n’aime pas Minuterie bloquée à 99min

Minuterie bloquée à 99min Seulement 3 foyers

Avec sa plaque à induction BPI6315B, Brandt propose un produit intéressant aux personnes à la recherche d’un modèle avec un grand foyer principal. En effet, ce dernier mesure 28 cm et il est accompagné de deux autres, de respectivement 16 et 18 cm. Ils disposent tous de la fonction Booster. Le tout offre une puissance totale de 8400 W, dont un foyer principal pouvant atteindre à lui tout seul 3600 W pour une chauffe rapide.

D’autre part, elle est équipée d’un système de commande sensitive qui rend la prise en main très simple. De même, elle embarque un ensemble de 3 minuteurs indépendants pour faciliter les préparations. Seul bémol, ces derniers sont bloqués à 99 minutes. Une étonnante limitation pour une plaque de cuisson. Une nouvelle fois, les 10 fonctionnalités de sécurités essentielles sont présentes, dont la détection des récipients, des objets et bien évidemment le verrouillage du clavier pour éviter les accidents avec les enfants. De même, il est bon de noter que le nettoyage est particulièrement facile avec ce produit.

En résumé, c’est une plaque à induction au très bon rapport qualité/prix et offrant une grande polyvalence. En bref, le choix parfait pour une cuisine familiale.

Avant de choisir sa nouvelle plaque à induction, il y a quelques critères à prendre en compte. Voici une liste avec quelques-uns des facteurs à surveiller.

Dimensions : la première chose à faire est de s’assurer que le format de votre appareil convient à son futur emplacement dans la cuisine.

la première chose à faire est de s’assurer que le format de votre appareil convient à son futur emplacement dans la cuisine. Nombre de foyers : la majorité des modèles actuels embarquent 3 ou 4 foyers ce qui est suffisant pour une famille. Si vous vivez seul ou en couple et que vous n’êtes pas un grand cuisinier, il existe des solutions avec simplement deux foyers.

la majorité des modèles actuels embarquent 3 ou 4 foyers ce qui est suffisant pour une famille. Si vous vivez seul ou en couple et que vous n’êtes pas un grand cuisinier, il existe des solutions avec simplement deux foyers. Puissance : en règle général, si votre plaque peut fournir entre 2000 et 4000 W par foyer, vous ne devriez rencontrer aucun problème.

en règle général, si votre plaque peut fournir entre 2000 et 4000 W par foyer, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Marque : certains fabricants proposent des produits plus performants que d’autres. Pour cette question, nous vous laissons consulter notre partie dédiée à ce sujet.

🥇 Quelle est la meilleure marque de plaque à induction ?

Comme souvent, il est difficile de choisir la meilleure marque d’un produit. Mais dans le cas des plaques à induction, il faut reconnaître que Sauter domine le marché, selon les évaluations de consommateurs et les divers tests d’experts. Le fabricant est réputé pour la qualité de ses produits et ses tarifs maîtrisés. De même, certains clients apprécient que les plaques soient produites en France. Cependant, des entreprises comme Samsung, Bosh, Brandt ou Siemens proposent également des produits de grande qualité.

🧑‍🍳 Quels sont les avantages offerts par une plaque à induction ?

Les plaques à induction offrent de nombreux avantages par rapport aux cuisinières traditionnelles.

Sécurité : cela peut sembler basique, mais les risques de blessures accidentelles sont moindres avec cette technologie. De plus, elles possèdent souvent des fonctionnalités de sécurités pour éviter les accidents. Un choix intéressant si l’on a des enfants à la maison.

cela peut sembler basique, mais les risques de blessures accidentelles sont moindres avec cette technologie. De plus, elles possèdent souvent des fonctionnalités de sécurités pour éviter les accidents. Un choix intéressant si l’on a des enfants à la maison. Cuisson : avec ces plaques, cette dernière est rapide et précise. La montée en température se fait rapidement et il est plus facile de gérer la chaleur.

avec ces plaques, cette dernière est rapide et précise. La montée en température se fait rapidement et il est plus facile de gérer la chaleur. Nettoyage : il est plus aisé de nettoyer ces appareils grâce à leurs surfaces planes en verre céramique.

il est plus aisé de nettoyer ces appareils grâce à leurs surfaces planes en verre céramique. Économie d’énergie : il y a généralement moins de perte de chaleur avec ces produits. De plus, actuellement, le prix de l’électricité est moins élevé que celui de gaz.

il y a généralement moins de perte de chaleur avec ces produits. De plus, actuellement, le prix de l’électricité est moins élevé que celui de gaz. Design moderne : les plaques à induction s’intègrent bien mieux dans nos cuisines par rapport aux autres cuisinières.

🍳 Quels sont les inconvénients d’une plaque à induction ?

Malgré les nombreux bénéfices offerts, les plaques à inductions présentent tout de même quelques inconvénients.

Récipient compatible : en effet, toutes les casseroles ne fonctionnent pas avec ces plaques. Il faut donc faire attention à acheter des ustensiles compatibles.

en effet, toutes les casseroles ne fonctionnent pas avec ces plaques. Il faut donc faire attention à acheter des ustensiles compatibles. Nuisance sonore : certains modèles peuvent émettre une sorte de bourdonnement. De même, la ventilation peut être bruyante. Tout cela va différer d’un modèle à l’autre.

certains modèles peuvent émettre une sorte de bourdonnement. De même, la ventilation peut être bruyante. Tout cela va différer d’un modèle à l’autre. Alimentation électrique : il faut posséder une alimentation adéquate pour faire fonctionner sa plaque. Certaines ont besoin d’une installation spéciale. Il faut donc bien se renseigner avant de réaliser son achat.

il faut posséder une alimentation adéquate pour faire fonctionner sa plaque. Certaines ont besoin d’une installation spéciale. Il faut donc bien se renseigner avant de réaliser son achat. Tarif : le prix de départ est généralement plus élevé par rapport aux autres technologies.

le prix de départ est généralement plus élevé par rapport aux autres technologies. Interférence électromagnétique : et oui, les plaques à induction peuvent éventuellement interférer avec certains produits électriques notamment des objets médicaux.

🔥 Quelle est la différence entre une plaque à induction et une autre vitrocéramique ?

Au premier coup d’oeil, les deux types de plaques semblent identiques. Pourtant, il existe une différence importante entre les deux technologies. Les plaques à induction fonctionnent grâce à un champ magnétique tandis que le vitrocéramique utilise des résistances placées sous les foyers. Ces dernières sont plus abordables, mais elles ont une consommation énergétique supérieure et surtout elles offrent moins de sécurité que leurs concurrentes. En effet, les premières se coupent dès que vous retirez le récipient de la plaque, ce qui n’est pas le cas avec le vitrocéramique.

En règle générale, la durée de vie d’une plaque à induction se situe entre 10 et 15 ans. Pour la maintenir en bon état, il est important de bien l’entretenir. Voici quelques conseils d’entretiens.

Nettoyer fréquemment sa plaque , mais il faut s’abstenir de se servir d’une éponge avec un revêtement abrasif.

, mais il faut s’abstenir de se servir d’une éponge avec un revêtement abrasif. Utiliser des ustensiles adéquats et éviter les produits en cuivre ou en verre qui ne sont pas conçus pour fonctionner avec ces appareils.

et éviter les produits en cuivre ou en verre qui ne sont pas conçus pour fonctionner avec ces appareils. Attention aux chocs qui peuvent potentiellement créer des fissures sur la plaque.

