Meta relance sa montre connectée et vise une sortie avant la fin de l’année

Malibu 2, une smartwatch nouvelle génération pour renforcer l’écosystème Meta

Après une longue période de silence sur le sujet, Meta s’apprête à remettre un pied sur le marché des montres connectées. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg relance un programme abandonné il y a plusieurs années, avec l’ambition de commercialiser un nouveau modèle avant la fin de l’année. Cette smartwatch, connue en interne sous le nom de Malibu 2, miserait à la fois sur le suivi de la santé et sur l’intégration poussée de l’intelligence artificielle maison, Meta AI.

D’après le site spécialisé The Information, qui cite des sources proches du dossier, le projet a été réactivé à la fin de l’année 2025. L’appareil embarquerait différents capteurs dédiés au bien-être et à l’activité physique, tout en proposant une interaction directe avec l’assistant conversationnel de l’entreprise. Cette approche rappelle celle adoptée pour les lunettes connectées développées avec EssilorLuxottica, les Ray-Ban Meta, qui ont rencontré un certain succès commercial.

Ce n’est pas la première tentative de Meta dans ce domaine

Dès 2022, le groupe envisageait de lancer une montre dotée d’un écran tactile et de deux caméras : l’une pensée pour les appels vidéo, l’autre pouvant être utilisée indépendamment du poignet pour prendre des photos. L’appareil devait également offrir des fonctions de messagerie et de suivi sportif. Mais la stratégie a été revue lorsque la division Reality Labs a recentré ses priorités. Plusieurs projets ont alors été stoppés, dont les écrans connectés Portal destinés aux appels vidéo.

Depuis, la branche en charge du métavers et des technologies immersives a subi de nouveaux ajustements, notamment une vague de suppressions de postes touchant plus d’un millier d’employés en début d’année. Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de maîtriser les coûts, alors que les investissements dans les infrastructures liées à l’IA générative se multiplient. Malgré cela, Meta continue de miser sur les appareils portables, un segment jugé stratégique pour l’avenir.

Meta repart en guerre contre les géants du secteur

La future montre viendrait compléter une gamme de wearables en pleine expansion. En septembre, l’entreprise a également présenté les Ray-Ban Display, version plus avancée de ses lunettes intégrant un petit écran et un bracelet à commande neuronale. Parallèlement, des lunettes de réalité augmentée plus ambitieuses seraient en développement, même si leur lancement n’est pas attendu avant plusieurs années.

Avec ce retour sur le marché des montres intelligentes, Meta entend se positionner face à des acteurs majeurs comme Apple et Samsung. Selon une étude du cabinet IDC, la marque à la pomme a écoulé près de 28 millions d’Apple Watch sur les trois premiers trimestres de 2025, affichant une forte progression annuelle, alors que le groupe sud-coréen a vendu près de 12 millions de montres et bracelets connectés sur la même période. Un terrain concurrentiel sur lequel Meta espère désormais s’imposer.